C’est le service pédiatrique du CHU de Rennes qui avait donné l’alerte. Alors qu’un bébé de deux mois était hospitalisé pour des constipations et des pleurs, les médecins avaient finalement découvert que le nourrisson souffrait d’une fracture au bras droit. Une blessure infligée par le père de l’enfant, qui était jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Vannes, comme le rapporte Ouest-France.

Gardant son enfant pour la première fois et ne supportant plus ses pleurs, le prévenu avait pété les plombs en décembre 2021 et lancé le bébé sur le canapé. Alors que le bras du nourrisson avait enflé, ni le père ni la mère n’avaient jugé bon de consulter un médecin. Ils avaient même reporté la faute sur un ostéopathe qu’ils avaient consulté pour leur bébé.

Ce dernier a depuis été placé dans une famille d’accueil, comme le deuxième enfant que le couple a eu ensuite, précise Le Télégramme. A l’issue de l’audience, le père a été condamné à un an de prison ferme et la mère à un an avec sursis. Le couple s’est également vu retirer son autorité parentale.