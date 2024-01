Le 21 octobre 2010, Félix Biancamaria a à peine posé le pied sur le quai de la gare TGV de Roissy qu’il voit fondre sur lui une poignée de policiers. Ils souhaitent contrôler le contenu de son sac Vuitton. Les enquêteurs, qui appartiennent tous à l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, n’ont pas ciblé au hasard ce fringant quinquagénaire corse de retour de Bruxelles. Voilà déjà des mois que l’homme est placé sur écoute dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Marseille : il est soupçonné de chercher à vendre illégalement un plat en or massif de près de 900 grammes datant du IIIe siècle. Une pièce d’une valeur inestimable, tant sur le plan archéologique que financier.

Félix Biancamaria ne cherche pas à nier : l’objet est bien dans son sac et oui, il avait bien l’intention de le vendre. Après tout, ce plat, c’est lui qui l’a trouvé à l’automne 1986 dans les eaux turquoises de la baie de Lava, en Corse. Lundi et mardi, quatorze ans après sa mise en examen, l’homme, aujourd’hui âgé de 67 ans, comparaîtra avec un de ses amis devant le tribunal correctionnel de Marseille pour « recel de vol » et « importation en contrebande d’un trésor national », des délits pour lesquels ils encourent jusqu’à cinq ans de prison. Un ultime remous dans la rocambolesque affaire de ce trésor datant de l’empire romain.

Pêche aux oursins et pièces d’or

Pour comprendre ce dossier, il faut se replonger près de quarante ans en arrière, retrousser son pantalon et partir à la pêche aux oursins avec Félix Biancamaria, son frère jumeau Ange et un de leurs amis, Marc Cotoni. Le 6 septembre 1986, le trio écume une anse de la baie de Lava à la recherche de ces petits hérissons de mer lorsqu’ils sont intrigués par un étrange scintillement. Dans une petite cavité, à une quarantaine de centimètres sous l’eau ils découvrent trois pièces d’or. S’ils ne peuvent les dater, ils se doutent qu’elles sont anciennes et donc potentiellement précieuses. Au diable les oursins, le trio se lance alors dans une véritable chasse au trésor. Pendant de longs mois, ils ratissent méthodiquement la baie, chaque pierre est soulevée, chaque faille explorée. Le père des jumeaux corrompt même un agent de la douane pour que ce dernier empêche quiconque de s’approcher en apposant un panneau « zone protégée ».

Le trésor de Lava est aujourd'hui éparpillé un peu partout dans le monde. - Interpol

Selon les archéologues et les historiens, le trésor serait composé de 1.200 à 1.400 pièces, frappées du sceau de quatre empereurs romains : Gallien, Claude II le Gothique, Quintillus et Aurélien. Leur point commun ? Ils n’ont régné que quelques mois ou années, ce qui rend les pièces si rares. La pêche aux pièces d’or est fructueuse : selon Felix Biancamaria, ils en auraient remonté entre 450 et 500. « Je pense qu’on en a fondu une quarantaine, les plus moches », affirme-t-il dans son livre Le Trésor de Lava (ed. Albin Michel, 2014). Mais le trésor recèle également d’autres secrets. En août 1986, le Corse découvre dans une cavité, sous un « énorme rocher », une « assiette tordue ». La pièce est difficile à atteindre, il lui faut se servir d’un cric. L’effort est récompensé. « L’assiette tordue » se révèle être le fameux plat en or massif au centre duquel un médaillon à l’image de l’empereur Gallien est incrusté. Si l’objet a été retrouvé, le médaillon, lui, a disparu.

Entre 15.000 et 300.000 euros par pièce

« C’est le plus important trésor monétaire qu’on connaît pour le IIIe siècle », insiste Michel L’Hour, conservateur général du patrimoine et ancien directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM). L’archéologue est également persuadé qu’une statuette en or massif a été découverte par les pêcheurs d’oursins, ce qu’ils nient. « Au début, ce n’était que des rumeurs. C’était l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme… J’ai mis longtemps à y croire, mas j’ai finalement rencontré des témoins qui l’ont eu entre leurs mains… » Selon les témoignages que Michel L’Hour a recueillis, celle-ci aurait été fondue pour récupérer l’or. Rien toutefois ne permet de relier cette statuette - dont le conservateur n’a jamais vu de photos - aux trois comparses.

Le trio le reconnaît sans mal : l’archéologie, ce n’est pas franchement leur truc. Les pièces sont écoulées au fur et à mesure. « Ce ne sont pas les premiers à avoir découvert des pièces du trésor de Lava et les avoir revendus », insiste l’une des avocates de Félix Biancamaria, Me Amale Kenbib. Dans les années 1950, 41 pièces similaires ont été repêchées au large de la Corse. Vingt ans plus tard, 44 pièces supplémentaires ont refait surface. Beaucoup d’entre elles ont fini en salle des ventes. Sylviane Estiot, chercheuse au CNRS qui a consacré un ouvrage au trésor de Lava, a retrouvé la trace de près de 450 pièces vendues en France et à l’étranger. Chacune d’elles vaut aujourd’hui entre 15.000 et… 300.000 euros, une valeur qui varie en fonction de leurs poids et de la période impériale à laquelle elles ont été frappées.

Une première condamnation

Si les pièces n’ont évidemment pas été vendues ce prix-là à l’époque, les frères Biancamaria et Marc Cotoni entament une vie de nabab. Ils dilapident leur argent dans des voitures ou montres de luxe, des casinos, des hôtels… La vie dorée, toutefois, est de courte durée. En novembre 1986, les autorités sont averties qu’une vente aux enchères avec 18 pièces doit se tenir à Monaco. La machine judiciaire s’enclenche. 78 pièces sont récupérées. Le plat en or, lui, est introuvable. Félix Biancamaria dit s’en être débarrassé. En 1995, le trio est condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis et 100.000 francs d’amende pour détournement d’épave maritime. On aurait pu croire le dossier clos mais en 2010, il est rouvert après un signalement de Michel L’Hour sur une possible reprise du trafic des biens issus de ce trésor. Qui conduit donc à la découverte de « l’assiette tordue ».

« Le problème, c’est que dans ce dossier, on n’a jamais retrouvé la moindre épave, ni même la moindre encre ou trace pouvant laisser attester que ce trésor est effectivement issu d’une épave », estime Me Anna-Maria Sollacaro, l’autre avocate de Félix Biancamaria. Or, selon elle, sans cette preuve, le trésor revient à son client. La conseil estime que ce procès, comme le précédent, est un tour de « passe-passe » de l’État pour récupérer le trésor de Lava.

Son origine est effectivement mystérieuse. Certains évoquent un naufrage au large des côtes corses, d’autres parlent d’un trésor caché sur l’île qui serait tombé dans la mer à la suite d’un éboulement. « On n’en sait rien, il y a plusieurs hypothèses mais aucune n’a été confirmée », confirme Michel L’Hour. Sans trace d’épave, peut-on être considéré que cette hypothèse est caduque ? « Pas du tout, estime l’archéologue. On a assez peu cherché cette épave. Sur cette côte, les fonds plongent très rapidement, très profondément. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » Une source judiciaire précise, par ailleurs, que le terme juridique d’épave ne se limite pas aux navires échoués mais également à leur cargaison. Cette question fera toutefois assurément débat devant le tribunal correctionnel.