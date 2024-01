« J’ai pété un plomb ! » Au premier jour de son procès, Valentin Marcone, poursuivi devant les assises du Gard pour avoir abattu son patron et un autre collègue le 11 mai 2021, à la scierie des Plantiers, au cœur des Cévennes, a tenté de s’expliquer.

Était-ce une folie passagère, ou y avait-il préméditation ? C’est sur ce point que les jurés et les familles des victimes attendent des précisions. Pour les enquêteurs, ces crimes étaient clairement planifiés.

« Il n’y a pas de logique »

L’accusé a reconnu le double meurtre, mais il a toujours nié la préméditation, se présentant comme une victime qui aurait répondu à une « accumulation de brimades ». Il était en conflit avec son patron, notamment sur des questions d’heures supplémentaires.

Il est pourtant bien arrivé armé, ce jour-là, et équipé d’un gilet pare-balles. Mais « j’avais mon gilet lourd et mon arme depuis plusieurs mois », dit-il, assurant avoir été « menacé de mort » par son ancien employeur. « Il n’était pas content que je le mette devant les prud’hommes. […] Il a dit qu’il enverrait son frère pour me fumer », a-t-il expliqué.

« J’ai pété un plomb, j’ai sorti mon arme, j’ai tiré dessus. […] Il n’y a pas de logique. Ce n’est pas normal ce que j’ai fait », a reconnu l’accusé. Valentin Marcone s’était rendu trois jours après les faits, après une véritable chasse à l’homme dans la forêt.