Le LOSC a annoncé porter plainte contre X et lancé un appel à témoins ce lundi soir après que plusieurs de ses supporteurs ont dénoncé des propos racistes venant du parcage du club pendant le match de Coupe de France contre le Racing à Chambly la veille. Des supporteurs des Dogues, notamment sur les réseaux sociaux, ont témoigné de propos racistes envers des joueurs ou supporteurs noirs et arabes, émanant de la même tribune visiteurs du stade Walter-Luzi à Chambly, où le club nordiste a battu le Racing club de France (1-0) en seizième de finale.

« Alors qu’une plainte va être déposée contre X, la démarche afin de tenter d’identifier les coupables de ces agissements condamnables est en cours, avec la volonté d’engager des poursuites pouvant déboucher sur des condamnations judiciaires et de les éloigner durablement de nos tribunes », a indiqué le LOSC dans un communiqué.

« Les signalements en question sont depuis ce matin recensés et étudiés, les témoins contactés », a également écrit Lille, qui appelle « tout supporteur du LOSC ayant vu, entendu ou filmé des actes ou propos racistes hier soir au stade Walter Luzi à se manifester auprès du club, afin qu’il soit recontacté et accompagné de manière confidentielle dans son témoignage, auprès du club et le cas échéant des autorités policières. » Le LOSC a mis en ligne sur son site un formulaire pour tout supporteur voulant apporter son témoignage.