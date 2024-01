Cinq ans après l’opération de police controversée lors de la Fête de la musique sur les quais de la Loire à Nantes, le commissaire de police Grégoire Chassaing, sera jugé du 10 au 14 juin à Rennes pour « homicide involontaire » après la mort de Steve Maia Caniço.

« Le procès du commissaire de police renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes pour y répondre des faits d’homicide involontaire au préjudice de Steve Maia Caniço se tiendra du lundi 10 au vendredi 14 juin 2024 », a indiqué le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc, confirmant une information de Presse-Océan. Fin décembre, le parquet de Rennes avait annoncé que le commissaire de police était renvoyé devant le tribunal correctionnel, contrairement au sous-préfet Johann Mougenot et des autres mis en cause dans ce dossier, dont l’ancien préfet de Loire-Atlantique Claude d’Harcourt, qui avaient bénéficié eux d’un non-lieu.

Une durée d’audiencement « exceptionnelle »

« La famille de Steve Maia Caniço est très soulagée que cet audiencement puisse être rapide après plusieurs années d’instruction », a réagi l’avocate Cécile De Oliveira. « La durée des débats laisse augurer de questions techniques qui seront débattues entre témoins, experts et évidemment Grégoire Chassaing, prévenu, qui sera questionné », a-t-elle ajouté, soulignant une durée d’audiencement « exceptionnelle » pour une affaire correctionnelle avec un seul prévenu.

Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, avait disparu après une opération policière destinée à faire cesser une soirée électro à Nantes, en bord de Loire, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, suscitant une très forte émotion et de vives critiques sur l’intervention des forces de l’ordre. Disant s’être sentis menacés et être victimes de jets de projectiles, les policiers avaient tiré 33 grenades lacrymogènes, 12 balles de défense (LBD) et dix grenades de désencerclement.

Des témoins avaient relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène. Sept personnes étaient tombées dans la Loire pendant l’intervention policière, sans compter Steve, dont le corps n’a été retrouvé que le 29 juillet, à un peu plus d’un kilomètre de là.

Le commissaire va plaider la relaxe

L’analyse des relevés du téléphone de Steve a permis de situer sa chute dans la Loire à « 04 h 33 min 14 s, soit dans le temps de l’intervention de police et postérieurement aux premiers usages de grenades lacrymogènes ayant eu lieu dès 4h31 », selon le communiqué du parquet transmis fin décembre. Le commissaire Chassaing, qui dirigeait l’opération, a mis « en œuvre des opérations de progression et d’interpellation sur le quai, sans prohiber immédiatement l’usage des armes important qui avait lieu, alors même que les investigations permettaient de démontrer que d’autres solutions étaient possibles, notamment celle d’un repli », selon la même source.

« Ce choix de prendre en compte immédiatement cette situation par des moyens inappropriés au regard de la situation des lieux apparaît constitutif d’une faute caractérisée ayant contribué à la chute en Loire et au décès de Steve Maia Caniço », a en outre estimé le parquet.

L’avocat du policier, Louis Cailliez, a indiqué qu’il plaiderait la relaxe « parce que mon client n’est pas pénalement responsable de ce drame et que les éléments constitutifs de l’homicide involontaire ne sont pas caractérisés ». « Nous faisons confiance à la justice pour appliquer sereinement le droit loin des regrettables contre-vérités médiatiques qui ont injustement sali son honneur ces dernières années », a-t-il ajouté.