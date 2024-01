C’est une plongée saisissante dans un milieu inconnu, ou presque. Un milieu souvent fantasmé, aussi. Dans Un homme dangereux (Ed. Goutte D'or), qui vient de paraître, le journaliste et romancier Alexandre Kauffmann nous entraîne dans le quotidien des « UMD », les unités pour malades difficiles.

C’est là que sont accueillis et soignés ceux dont les services psychiatriques classiques ne veulent plus. Les malades qui échappent à toute prise en charge classique, mais également les criminels jugés pénalement irresponsables ou ceux dont la santé mentale s’est dégradée en prison. Entretien.

Votre enquête démarre par une immersion au sein de l’UMD d’Albi, un service dans lequel 38 des 40 patients ont commis un homicide ou une tentative. Qu’avez-vous ressenti en pénétrant dans cette unité ?

Avant d’entrer, il y a forcément une appréhension. On m’a immédiatement remis un petit boîtier qui déclenche une alarme s’il est plus de 15 secondes à l’horizontal. C’est pour donner l’alerte en cas d’agression. En réalité, une fois à l’intérieur, on oublie relativement rapidement ses craintes. La plupart des patients s’ennuient, et il y a plutôt une volonté d’interagir. L’un d’eux m’a d’emblée demandé si je travaillais au Daily Planet, le journal de Superman. Un autre voulait toujours jouer au Scrabble avec moi et me battait systématiquement. Ce qu’on perçoit surtout, c’est la vulnérabilité. Il y avait un homme qui s’était livré à du cannibalisme. C’est vertigineux, mais on ne pense pas à ça lorsqu’on le voit fumer sa clope en charentaises.

Dans votre ouvrage, vous vous intéressez tout particulièrement à un homme, Bosco Gonda *…

A l’origine, j’envisageais de raconter le parcours d’un homme qui a passé presque quarante ans dans ces unités. Quand il m’en parlait, j’avais presque l’impression d’entendre un guide touristique : ici, on mange mieux, là, les chambres sont plus confortables… Et puis, il m’a parlé de cet homme, Bosco Gonda. Il l’a décrit comme un cas extrême, le patient le plus dangereux de France. Ça m’a intrigué. Je me suis dit, « si lui m’en parle comme ça, qu’est-ce que ça doit être… »

Alexandre Kauffman, ici en photo, a retracé le parcours de Bosco Gonda "le patient le plus dangereux de France" - Carmen San Diego

Qu’avez-vous découvert ?

Ses antécédents sont effectivement très impressionnants. Cet homme a d’abord été incarcéré dans le cadre d’une affaire de séquestration. En détention, peu après son arrivée, il a passé à tabac son codétenu puis, quelques mois plus tard, a tué un autre détenu. Les experts ont estimé que son discernement était aboli lors de son passage à l’acte et Bosco Gonda a été envoyé en UMD. Il y a passé quatre ans, son état semblait s’être amélioré, il est donc repassé dans un service classique. Mais lors d’une permission, il a tué et démembré sa sœur, puis a tiré sur des policiers qui tentaient de l’interpeller. Il a été replacé en UMD. Son dernier passage à l’acte remonte à une dizaine d’années, il s’en est violemment pris à une infirmière lors du repas de Noël.

Pourtant, vous dites que Bosco Gonda ne correspond pas à l’image que vous vous en faisiez…

Je me suis rapidement rendu compte qu’il y avait un profond décalage entre son parcours, ses actes, et la manière dont on m’en parlait. On me décrivait un homme intelligent, gentil, très drôle. « Un fils exemplaire », m’a-t-on rapporté. Plusieurs personnes m’ont assuré que ses actes ne correspondaient pas à l’homme qu’elles connaissaient. J’ai fini par le rencontrer. J’ai effectivement eu face à moi un homme sensible. Si je ne connaissais pas son passé, jamais je n’aurais pu l’imaginer.

Sa place n’est-elle donc pas en prison plutôt qu’en hôpital psychiatrique ?

On a toujours un fantasme sur la simulation de la folie. On entend parfois « il a tué des gens mais il échappe à la prison ». Cela sous-entend qu’il s’en est bien sorti. Mais il faut savoir que tous ceux qui venaient de prison n’attendaient qu’une chose : y retourner. La prison, c’est quand même moins encadré, les détenus ont le droit de se faire la cuisine, d’avoir leurs cigarettes. En UMD, la surveillance est extrêmement étroite, ce n’est pas du tout une planque ou une sinécure. D’autant qu’en prison, les détenus savent à peu près quand ils en sortiront, pas en UMD. Généralement, ils y passent un an, mais parfois cela dure des années, voire des décennies. Celui qui m’a parlé de Bosco Gonda, par exemple, a été condamné à vingt ans pour un meurtre, mais il a passé plus de quarante ans en UMD. Et ce n’est pas un cas unique.

Votre livre pose le constat d’une sorte de perpétuité qui ne dit pas son nom…

Bien sûr, il y a des patients qui ne sortiront jamais d’UMD parce que leur pathologie n’évolue pas ou que leur comportement ne permet pas d’être transféré. Mais un patient qui a commis un crime, aussi choquant soit-il, peut avoir une évolution positive de sa maladie et espérer sortir un jour. Ce qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que ce ne sont pas des délinquants mais des malades, ils subissent leur pathologie. D’ailleurs, ceux qui sont reconnus irresponsables touchent l’allocation adulte handicapé.

La difficulté reste toutefois d’évaluer la dangerosité. Dans le cas de Bosco Gonda, par exemple, il a commis un crime lors d’une permission…

Pour sortir d’UMD, Bosco Gonda a d’abord reçu un avis favorable de la commission de suivi médical, composée de quatre personnes dont trois psychiatres extérieurs à l’unité. Puis deux experts, toujours extérieurs à l’établissement, ont rendu un avis. La décision finale de son transfert vers une unité plus classique revient in fine au préfet. Mais on me l’a souvent répété au cours de mon enquête : la psychiatrie n’est pas une science exacte. Les experts ne prétendent pas découvrir une vérité scientifique, ils se livrent à un raisonnement médico-légal. Les cas de récidive sont rarissimes. C’est l’exception dans l’exception. Sur les 17.000 personnes déclarées chaque année irresponsables pénalement, on dénombre moins d’une cinquantaine de meurtres.

Aujourd’hui, se pose la question de donner à Bosco Gonda une troisième chance. Au cours de votre enquête, vous avez découvert qu’il n’est plus en UMD mais dans un service de psychiatrie classique. Il bénéficie déjà de permissions de sortie et pourrait être libéré sous peu…

C’est une question très difficile : d’un côté, il y a des antécédents effroyables, de l’autre, il y a cette impossibilité d’enfermer à vie. Cela fait plus de dix ans que son comportement est irréprochable. Son ex-compagne m’a confié qu’elle l’avait souvent testé, qu’elle le poussait parfois à bout pour voir ses réactions. Elle ne l’a jamais vu s’emporter. Il est la preuve qu’une évolution est possible avec une bonne prise en charge. Aujourd’hui, les médecins pensent qu’une sortie serait bénéfique. Cela ne veut pas dire qu’il sera lâché dans la nature. Il est par exemple possible de mettre en place des soins sans consentement en ambulatoire. C’est l’obligation de se soumettre à des traitements et des consultations tout en étant extérieur à l’hôpital.

La question de l’irresponsabilité pénale est éminemment politique. On se souvient de la polémique après que Kobili Traoré, qui a tué Sarah Halimi, a été déclaré irresponsable pénalement…

Bien sûr. Aujourd’hui, la préoccupation sécuritaire domine. Dans l’affaire Romain Dupuy [qui a tué une infirmière et une aide-soignante à l’hôpital psychiatrique de Pau en 2004], le préfet a bloqué son transfert vers un service de psychiatrie classique pendant cinq ans. Il ne voulait pas prendre le risque de le voir sortir. Il avait pourtant un avis favorable de la commission et des deux experts. Il est resté dix-huit ans en UMD. C’était d’ailleurs l’un des meilleurs amis de Bosco Gonda.

* Bosca Gonda est un pseudonyme, afin de garantir son anonymat.