Des orques regroupées dans un bassin vidé de l’essentiel de son eau, une grue, un brancard et des soigneurs qui s’affairent autour des cétacés : une simulation d’évacuation des trois orques détenues par le parc Marineland d’Antibes s’est déroulée en fin de semaine dernière. Des préparatifs qui laissaient craindre aux défenseurs des animaux un transfert imminent de Wikie, Inouk et Keijo, vraisemblablement vers un zoo du Japon.

Mais celle-ci n’aura pas lieu, au moins pour les prochains mois, a statué le tribunal judiciaire de Grasse qui a rendu ce mercredi les conclusions de l’audience en référé sollicité par l’association de défense des animaux One Voice. Le tribunal a ainsi interdit tout déplacement des orques jusqu’à la fin des opérations d’expertises et le dépôt du rapport sur l’état de santé des orques et de leur condition de vie en captivité, comme l’a exigé la cour d’appel d’Aix-en-Provence en septembre dernier.

Une expertise d’autant plus attendue qu’entre-temps, Moana, un orque de douze ans, est subitement décédé en octobre de manière « inattendu [e] et soudain [e] », selon le commentaire du parc. « Afin d’assurer l’effectivité de la mesure d’interdiction ordonnée, il y aura lieu de fixer une astreinte de 15.000 euros par jour et par orque en cas de manquement, et ce pendant une durée de quatre mois », note le tribunal dans son ordonnance qu’a pu consulter 20 Minutes.