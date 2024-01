A la cour d’assises de Seine-Saint-Denis,

A entendre l’accusé, le procès n’aurait jamais eu lieu si la victime s’était montrée plus docile avec les forces de l’ordre. « Pourquoi s’est-il mêlé d’un contrôle qui ne le concernait pas ? », ne cesse de se demander Marc-Antoine C., interrogé ce mercredi à la barre de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis. Lorsqu’ils ont voulu l’interpeller, Théo Luhaka « s’est débattu et n’a jamais daigné s’arrêter », souffle-t-il.

Costume noir, pull gris, lunettes noires, crâne dégarni, le policier assure regretter la grave blessure infligée au jeune homme lors de cette opération. Mais, dit-il, tous les coups qu’il lui a portés étaient légitimes et n’avaient pour but que de le « faire chuter au sol ». A l’exception, concède-t-il, d’un « geste de la main », une gifle donnée sous le coup de l’énervement, alors que la victime était menottée.

Au moment des faits, Marc-Antoine C. était policier depuis quatre ans. Il a exercé deux ans au sein de la BST et deux ans en police secours. Son expérience était « assez limitée », reconnaît-il. « Mais on connaissait nos missions. » Lui et ses collègues devaient patrouiller dans « certains secteurs sensibles » d’Aulnay-sous-Bois, connus pour leurs problèmes « de violences, de vols à l’arraché ». Ce jour-là, ils décident de se rendre « d’initiative » sur un « point de deal » afin de contrôler les personnes présentes. Il assure à la présidente, Jadis Pomeau, qu’ils ne sont pas venus pour en « découdre » avec les jeunes qui s’y trouvaient. « On n’est pas là pour tabasser les gens », insiste-t-il. Le policier porte alors sa tenue de maintien de l’ordre. Dans son ceinturon en cuir, se trouvent son arme à feu, ses menottes et son bâton télescopique de défense.

Un coup sur « le haut de la cuisse, sous le pli de la fesse »

Il sort de la voiture, matraque à la main. Les policiers prennent garde à ne pas recevoir « de projectiles » qui pourraient être lancés « depuis les fenêtres ». « C’est une cité difficile, on s’est déjà fait prendre à partie », ajoute l’accusé. Selon lui, ce quartier, en proie aux trafics de stupéfiants, « est surnommé killer de flics, ils nous détestent ».

Marc-Antoine C. raconte avoir commencé « à palper rapidement une première personne », « un individu nord africain vêtu de noir ». Un autre jeune, qui était à côté, s’est montré « très narquois, provocateur ». « Il ne voulait pas se faire contrôler et il a montré son mécontentement. Avec le recul, je pense qu’il avait quelque chose à se reprocher. » Ce jeune homme « met sa tête contre la mienne ». Il a « apposé la paume de la main sur son visage » pour le repousser mais ne lui a pas mis de « claque ».

C’est à ce moment-là que Théo arrive et l’attrape « au niveau du col ». « Je n’arrive pas à me défaire de son étreinte. » Son collègue intervient « et tout va très vite ». Le jeune homme « se montre très brutal ». « Il est fortement possible » que Marc-Antoine C. ait reçu un coup porté par la victime. Un autre policier « tombe au sol » et Théo « marche » sur lui. Ce fonctionnaire « est assez costaud et il ne se relève pas ».

L’accusé sort alors le bâton télescopique qu’il avait rangé, et donne des coups « sur les masses musculaires » de la victime « dans l’optique de faire cesser l’action » de Théo, qui se débat. Il tente de le faire « chuter au sol » afin « qu’il se laisse interpeller ». « C’est pour ça que j’ai porté un coup d’estoc » sur « le haut de la cuisse, sous le pli de la fesse ». La situation est « stressante » et Marc-Antoine C. est « obnubilé par la défense » de son collègue.

Théo « s’est perdu un peu dans son mensonge »

Théo s’écroule après avoir reçu ce « coup d’estoc ». Sur le moment, Marc-Antoine C. n’a pas le « sentiment » d’avoir blessé grièvement le jeune homme, qui est au sol, et qui n’a « jamais exprimé de douleur ». Il estime que le coup, enseigné en école de police, était « proportionnel au danger » et n’était « pas démesuré ». Depuis, il pense « tous les jours » à la blessure de Théo et jure avoir « prié pour qu’il s’en remette ». « Pas parce que c’est dans mon intérêt, parce que j’ai causé une blessure désolante, sans avoir l’intention de le faire, vraiment pas. »

« Après l’avoir menotté, vous l’emmenez vers le mur, pourquoi ? », demande la présidente. Pour ne pas être dans le champ des caméras de surveillance ? « On est dans la cité des 3.000. Il y a des gens partout autour, qui peuvent se rapprocher. Il s’agit de vérifier qu’on est en bonne situation pour rejoindre le véhicule », répond l’accusé. Théo, rappelle la magistrate, a toujours décrit ce policier comme étant « le plus violent » des trois. « Je pense qu’il s’est perdu un peu dans son mensonge et qu’il reporte la faute sur moi. Je ne suis pas particulièrement virulent. Je lui ai causé une blessure grave, j’en suis conscient. Mais je pense que par la suite il y a une intention de me porter préjudice, "lui, il est méchant". »

« Je n’ai jamais voulu cette blessure »

Une fois dans la voiture, Théo est assis à l’arrière, entre deux fonctionnaires. Marc-Antoine C. assure ne pas l’avoir insulté, ni l’avoir tenu pour que son collègue puisse le frapper. Arrivée au commissariat, la victime « saigne du nez mais n’a pas de difficulté pour marcher ». L’accusé jure ne pas avoir vu les traces de sang sur le siège où se trouvait l’interpellé.

Contrairement à ce qu’affirme Théo, « il n’y a pas d’histoire de trophée là-dedans », rectifie aussi l’accusé. Il est assis sur un banc et « pris en charge par un gardien de la paix qui remarque qu’il est blessé au niveau des fesses ». L’accusé assure également que son collègue n’a pas pris le jeune homme en photo, même si cela se fait « parfois » après une intervention. « Il n’y a pas d’histoire de Snap, martèle-t-il. Il n’y a pas d’intérêt. »

Sept ans après les faits, Marc-Antoine C. explique être toujours suivi par un psychologue. « Je suis très stressé, je suis renvoyé devant une cour d’assises, je risque une peine importante. En ce moment je prends des anxiolytiques et des calmants. Je n’ai jamais eu l’intention de provoquer ça, vraiment pas. » Il ne comprend pas pourquoi Théo « s’est mêlé d’un contrôle qui ne le concernait pas ». Il sait que les proches de la victime « sont en colère contre moi ». « J’en ai bien conscience mais vraiment, je n’ai jamais voulu cette blessure. J’ai toujours fait preuve d’empathie. Tous les jours, j’ai réfléchi à comment on pourrait la soigner. Je compatis à votre douleur même si vous me détestez. »