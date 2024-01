Quel sort a réservé la justice à Olivier Dussopt ? Evincé du gouvernement, l’ex-ministre du Travail va connaître ce mercredi le verdict du tribunal pour des faits présumés de favoritisme lors de l’attribution du marché public de l’eau en 2009 lorsqu’il était maire d’Annonay en Ardèche.

Le Parquet national financier (PNF) a requis à son encontre dix mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende. Son avocat a plaidé la relaxe afin de « rétablir son honneur ».

Un appel d’offres au profit de la Saur

Olivier Dussopt est soupçonné d’avoir fourni des informations privilégiées concernant un appel d’offres, au profit du groupe de fourniture et de traitement de l’eau Saur (Société d’aménagement urbain et rural). Il est également soupçonné d’avoir fait modifier les critères d’évaluation de cet appel d’offres, portant sur un marché de 5,6 millions d’euros, en diminuant l’importance accordée au prix pour favoriser cette société, détentrice d’une délégation de service public pour gérer l’eau de la commune depuis 1994 mais plus chère que les entreprises concurrentes.

Fustigeant de graves « manquements » au « devoir d’exemplarité » des élus, dans l’espoir d’un « gain politique », le parquet n’a par contre pas requis d’inéligibilité « au regard de l’ancienneté des faits ».

Dussopt n’est pas dans la « perspective » d’une condamnation

Lors d’une perquisition chez l’ancien ministre dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte en mai 2020 après un article de Mediapart, les enquêteurs avaient saisi le compte rendu d’une réunion fin juillet 2009 entre Olivier Dussopt et Olivier Brousse, ex-directeur général de la Saur, également prévenu dans cette affaire pour complicité de favoritisme. La perquisition avait également mis au jour un mail de l’élu aux services municipaux, sollicitant la modification de clauses du cahier des charges et la diminution de l’importance accordée au prix dans l’évaluation des offres des candidats.

Sur la base de ces documents, le Parquet national financier a conclu que le ministre avait « procuré ou tenté de procurer des informations privilégiées » à Olivier Brousse en lien avec les marchés de l’eau « à venir », alors que la commune avait décidé de basculer d’une délégation de service public à une régie.

A l’issue de son procès en novembre dernier, Olivier Dussopt avait affirmé ne pas se mettre dans la « perspective » d’une éventuelle condamnation pour favoritisme. « Un procès est une expérience que je ne souhaite à personne. Mais cela m’a aussi permis de répondre point par point aux accusations et interrogations », avait-il expliqué dans un entretien au Parisien.