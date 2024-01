A Trèbes,

Des voitures garées, les chariots qui attendent à la queue leu leu sous leur cahute, les clients qui entrent au compte-gouttes… La façade du supermarché ressemble à des milliers de façades de supermarché. Et les sourires des employés, à l’intérieur, ne change pas l’impression d’être tout simplement en train de faire ses courses. Mais ce Super U n’est pas un commerce ordinaire. Car il y a bientôt six ans, c’est ici que l’horreur a frappé. Le 23 mars 2018, après avoir volé une voiture à Carcassonne, blessant le conducteur et tuant le passager, puis avoir tiré sur des CRS en plein footing, Radouane Lakdim s’engouffrait dans ce supermarché de Trèbes pour une prise d’otages. Avant d’être abattu, le terroriste aura tué quatre personnes et blessé quinze autres. Le procès de ces attaques, où sept personnes de son entourage sont jugées, s’ouvre ce lundi à Paris.

A Trèbes, à l’instant même où nous évoquons ce jour noir de 2018, les visages changent, pour les clients comme les employés. Beaucoup sont réticents à l’idée d’aborder cette blessure passée. « C’est lourd pour moi, je n’ai pas envie de détailler », lance un vieil homme, tête baissée, en se dirigeant vers l’entrée du Super U.

« Même si c’est douloureux, c’est bien de ne pas oublier »

Pour d’autres, parler, c’est un moyen de ne pas oublier. Comme pour Raymond *, un habitué du supermarché depuis des années. « Je connaissais très bien les employés à l’époque et notamment le boucher [Christian Medvès, tué lors de l’attaque]. Ça me fait toujours quelque chose de passer ici. Même si c’est douloureux, c’est bien de ne pas l’oublier », témoigne-t-il en se cramponnant à son écharpe.

De nombreux Trébéens et Trébéennes ont vécu les événements par procuration ce jour-là, mais certains sont plus directement liés au drame. C’est le cas de Chantal *, que l’on rencontre à la sortie, le chariot plein. Son mari se trouvait dans le garage Peugeot lors de la prise d’otages. C’est là, à quelques dizaines de mètres du Super U, qu’une dizaine de clients et d’employés avaient pu trouver refuge lors de l’assaut de Radouane Lakdim.

« C’est ma fille qui m’a appelée pour prévenir [que l’attaque était en cours] », nous explique Chantal, la voix tremblante, comme si elle revivait en détail cette journée. « Mon mari ne répondait pas au téléphone, je ne savais pas comment il allait, c’était terrible à vivre ». Son époux n’a pas été blessé, mais le traumatisme, lui, a perduré.

« On se dit que ça peut arriver à tout le monde, n’importe quand »

Pour le gérant du garage, ce qui s’est produit ce jour-là est encore trop dur à évoquer. De même pour l’équipe du Super U. D’ailleurs, aujourd’hui, seuls deux ou trois employés de l’époque sont encore là. Beaucoup ont fait le choix de changer de vie professionnelle. Mais il n’y a pas qu’au Super U que la douleur persiste. Une cliente du magasin, qui travaille dans un commerce de la ville, évoque la résonance de ces événements par rapport à son travail. « Je n’habitais pas à Trèbes à l’époque, mais étant commerçante, je sens encore aujourd’hui, d’une certaine façon, que cela fait comme écho dans mon travail, nous explique-t-elle. On se dit que ça peut arriver à tout le monde, n’importe quand ».

Dans le Super U de Trèbes, d’autres employés ont fait le choix non seulement de rester, mais aussi de s’investir davantage. C’est le cas de la directrice. Déjà en poste au moment des faits, elle s’est depuis franchisée. Dominique Schelcher, le PDG du groupe Système U, saluait il y a peu cet engagement au micro de France Info : « C’est son magasin, son territoire, et elle y est très attachée ». Il sera présent, en partie, aux débats qui s’ouvrent ce lundi.

* Les prénoms ont été modifiés