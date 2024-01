Lisa aurait-elle pu être sauvée si des témoins avaient fait part de leurs soupçons, ou tout du moins de leurs doutes ? C’est une question que se pose la justice. La fillette de 3 ans est décédée le 24 septembre dernier au CHU de Rouen, peu après son admission. Bien avant l’autopsie, les médecins ont posé leur diagnostic : la maltraitance. Son corps était couvert d’hématomes, certains plus anciens que d’autres. En garde à vue, la mère et le beau-père de la petite martyre ont reconnu lui avoir porté des coups le soir de sa mort. Dans ses aveux, la mère de l’enfant a précisé que les maltraitances avaient débuté quelques mois auparavant, à l’hiver 2022. Comment expliquer qu’aucun signalement n’ait été fait ? Personne n’a-t-il donc rien vu, rien entendu, du calvaire enduré par Lisa et son frère aîné, alors âgé de 6 ans ?

La directrice de l’école de la fillette – qui était également son institutrice – et le chef de l’établissement de son frère ont été mis en examen en décembre pour « non-dénonciation de maltraitance », a-t-on appris lundi. « La directrice d’école a reconnu en garde à vue qu’elle s’était dit qu’il fallait faire un signalement mais qu’elle ne l’a pas fait, notamment parce qu’elle n’en avait pas le temps. Le directeur, lui, conteste sa responsabilité », a précisé le procureur de la République d’Evreux, Rémi Coutin. Tous deux ont été suspendus à titre conservatoire, a ajouté le rectorat.

« Pourquoi sont-ils visés eux ? »

« Pourquoi sont-ils visés eux et pas le médecin traitant, les voisins, d’autres membres de la famille ? », interroge Roseline Ducandes, secrétaire générale adjointe du Syndicat des directrices et directeurs d’école. Et de rappeler que dans ce dossier, le procureur a lui-même évoqué le cas d’une amie de la famille qui a tenté d’appeler le 119 [le numéro d’urgence] mais dont l’appel n’a, semble-t-il, pas été traité. Dans la communauté enseignante, beaucoup ont le sentiment que les deux mis en cause servent de « fusibles » dans ce dossier hautement sensible. « On laisse sous-entendre une forme de passivité de cette directrice, mais elle n’a eu cette élève que deux semaines [la rentrée venait d’avoir lieu] et elle avait déjà rencontré les parents », poursuit Roseline Ducandes. Si elle reconnaît que l’argument du manque de temps peut paraître choquant au premier abord, elle insiste sur le surmenage de leur profession et la multitude de tâches qui leur incombe.

En France, il existe une obligation légale de dénoncer un crime ou un délit. « Quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur » et qui n’en informe pas les autorités encourt cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende si l’enfant à moins de 15 ans. « On n’attend pas d’un citoyen qu’ils fournissent des preuves, simplement qu’il relaye ses doutes », précise Laura Morin, directrice nationale de l’association l’Enfant bleu. Des confidences, des cris ou des pleurs anormaux, des inquiétudes sur des comportements… « On se rend compte qu’il y a beaucoup d’idées fausses concernant les signalements. Certains ont peur des représailles ou de faire exploser une famille. Ils s’imaginent que l’enfant sera immédiatement placé à l’ASE, c’est faux », poursuit-elle. De même, insiste une source judiciaire, des informations qui pourraient par la suite s’avérer fausses ne donneront pas lieu à des poursuites pour « dénonciation calomnieuse ».

Une procédure rarissime

La procédure lancée dans l’affaire Lisa pourrait-elle avoir un effet contre-productif ? « Certains commencent déjà à nous dire qu’ils préfèrent multiplier les signalements, même pour un petit bleu, sans vraiment de distinction », poursuit Roseline Ducandes. Une manière de se protéger juridiquement qui pourrait engorger les services. « Le problème, c’est qu’ils le sont déjà, insiste cette directrice d’une école qui compte dix classes. J’ai fait une information préoccupante mi-novembre, l’enfant a été entendu hier. J’en ai fait une autre pour des soupçons d’inceste fin septembre, et il ne s’est toujours rien passé. Il ne faut pas croire que si ma consœur avait fait ce signalement, la machine se serait mise en place immédiatement… »

La question avait déjà suscité un vif débat au moment de l’affaire Tony, mort en 2016 sous les coups de son beau-père, à Reims. Après des années de bataille judiciaire, un voisin a été condamné au mois d’octobre dernier pour « non-dénonciation de mauvais traitement ». Une première. L’homme avait indiqué aux enquêteurs qu’il entendait régulièrement des bruits inquiétants chez ses voisins : cris, pleurs, insultes, chocs… Il avait alors tenté d’agir en prévenant le bailleur social et en placardant dans l’ascenseur une affichette sur les violences commises contre les enfants. Insuffisant aux yeux de l’accusation. Si le prévenu a obtenu une dispense de peine, de nombreuses voix se sont interrogées sur les conséquences d’une telle procédure, craignant que des personnes dans la même situation n’osent plus du tout parler, de peur de mal s’y prendre.

Dans ce dossier, l’Enfant Bleu, au départ partie civile, s’était finalement désisté. « C’est important que la loi pose un cadre, mais cette affaire illustre surtout le manque d’informations à ce sujet, estime Laura Morin. Il faut vraiment que les gens gardent en tête que ce qui ce qui se passe dans la sphère privée peut les concerner. » Ce type de procédure reste toutefois rarissime. Si le ministère de la Justice n’est pas, pour l’heure, en mesure de fournir des chiffres précis, les différentes sources, tant dans le milieu éducatif que judiciaire, n’ont pas en mémoire d’affaires similaires.