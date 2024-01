La défense du cimentier française n’était pas en béton et Lafarge devrait bien être jugé en France. La Cour de cassation a définitivement validé ce mardi la mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité de l’entreprise, qui a maintenu une cimenterie en Syrie jusqu’en 2014 malgré la présence de djihadistes.

Lafarge a plaidé coupable aux USA

La zone était alors aux mains des djihadistes de Daesh et Lafarge est accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à divers groupes terroristes et intermédiaires en échange du maintien de ses activités. L’enquête des autorités françaises a évalué que ces versements pourraient avoir atteint entre 4,8 et 10 millions d’euros pour le seul groupe Daesh.

Egalement poursuivie aux Etats-Unis, l’entreprise avait accepté en octobre 2022 de payer une sanction financière de 778 millions de dollars et de plaider coupable pour avoir aidé des organisations « terroristes » en Syrie, dont Daesh, entre 2013 et 2014.

En France, la Cour de cassation a toutefois définitivement annulé ses poursuites pour mise en danger de la vie d’autrui, « la loi française n’étant pas applicable » aux salariés syriens, a expliqué la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français dans un communiqué.