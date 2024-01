Elle se battait soi-disant pour sa fille gravement malade et privée de vessie. Pour lui payer une opération en Pologne, une femme et son compagnon ont pendant plus deux ans multiplié les appels à la générosité en organisant notamment des lotos en Ille-et-Vilaine et en Mayenne, comme le rapporte Ouest-France. Durant ces événements, la fille était contrainte de mentir aux participants pour les apitoyer.

D’autres fois, la mère faisait également croire que son enfant souffrait d’une leucémie. Elle n’hésitait alors pas à lui couper les cheveux et à l’envoyer à l’école avec une perruque. La quête d’argent du couple, relayée par les médias locaux, avait fonctionné avec un peu plus de 53.000 euros collectés entre juin 2017 et décembre 2019.

Ils s’achètent une voiture avec l’argent récolté

Mais la somme n’avait pas été dépensée pour la santé de la fille comme ils le prétendaient. A la place, le couple s’était notamment offert une voiture. C’est le père de l’enfant qui avait découvert la supercherie en 2019 en découvrant dans la presse que sa fille n’avait soi-disant pas de vessie. Tout le tissu de mensonges avait alors été mis au jour et près de 200 personnes flouées s’étaient manifestées auprès de la justice.

Jugée pour escroquerie lundi devant le tribunal correctionnel de Rennes, la mère a été condamnée à 24 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Son compagnon écope quant à lui d’une peine d’un an de prison avec un sursis probatoire de deux ans.