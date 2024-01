La victime avait été abattue d’une balle en plein cœur dans une ancienne scierie désaffectée servant de squat au sud du Mans. Sept Irakiens vont être jugés à partir de mercredi devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine à Rennes pour le meurtre le 8 janvier 2020 d’un de leurs compatriotes, âgé de 35 ans. L’enquête avait rapidement révélé que l’homicide était survenu dans le cadre d’un règlement de comptes entre passeurs. Deux des agresseurs présumés avaient été interpellés par la police quelques minutes après le meurtre alors qu’ils tentaient de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

« La position de mon client est de dire qu’il était migrant, a déclaré Maître Caroline Le Guillard, avocate de l’un des sept accusés. Il a été embarqué dans quelque chose dont il ne connaissait pas les tenants et les aboutissements. La thèse de l’accusation est que c’était une expédition punitive, et c’est contesté par mon client. »

« Il y aura peut-être un prix de gros », selon l’avocat d’un des suspects

« Ça reste flou en termes de déroulement des faits et de motivation précise des uns et des autres. La cour d’assises devra faire des choix, il y aura peut-être un prix de gros », a pour sa part estimé Maître Thierry Fillion, avocat d’un autre suspect qui reconnaît avoir eu une arme mais dit ne pas avoir tiré, et qui encourt la réclusion à perpétuité. Le procès doit se tenir jusqu’au 26 janvier.

En mars 2022, le tribunal correctionnel de Rennes s’était déjà penché sur une affaire de passeurs présumés. Vingt-sept Irakiens avaient été condamnés à des peines d’emprisonnement pour trafic de migrants vers la Grande-Bretagne.