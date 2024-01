Parents, prenez-en de la graine : une condamnation est possible en cas d’absences répétées de votre enfant au sein d’un établissement scolaire. C’est ce que vient de constater un père de famille résidant en Haute-Saône. Le tribunal judiciaire de Vesoul l’a condamné à une amende de 600 euros, dont 300 euros de sursis, pour les quatre-vingt-seize jours de collège manqués par son fils durant l'année scolaire 2022-2023, rapporte L’Est Républicain.

Circonstance aggravante ? Le géniteur n’a jamais répondu aux courriers de l’établissement de Dampierre-sur-Salon ni à ceux du rectorat. Il s’est seulement expliqué devant les gendarmes : selon lui, son fils ne voulait simplement plus retourner au collège mais ne souhaitait pas non plus en changer. L’enfant est aujourd’hui scolarisé dans une Maison familiale rurale (MFR).