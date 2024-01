Son avocat a immédiatement fait savoir qu’il allait faire appel. Et pour cause. Ce vendredi, le tribunal de Basse-Terre est allé au-delà des réquisitions du procureur de la République en condamnant le président de la région Guadeloupe Ary Chalus à 15 mois de prison avec sursis. Il écope également de deux années d’inéligibilité pour abus de confiance et dépassement du plafond de dépenses électorales lors de la campagne pour les Régionales en 2015. Il avait remporté l’élection avec 57 % des voix, devant son adversaire socialiste Victorin Lurel.

Ary Chalus (ex-Renaissance), 62 ans, aura également interdiction de diriger une association pendant trois ans. Si la décision était confirmée, l’élu devra aussi verser 25.000 euros d’amende, a indiqué le tribunal de Basse-Terre.

Le président « étonné » par ces révélations

L’enquête avait été initialement ouverte contre Lucette Michaux-Chevry, ancienne présidente de l’agglomération du Sud Basse-Terre, décédée en septembre 2021. Elle était soupçonnée d’avoir fait embaucher de nombreuses personnes par la collectivité pour mener, sur cette zone de l’archipel guadeloupéen, la campagne d’Ary Chalus. Les investigations avaient mené jusqu’à plusieurs dizaines de factures liées à la campagne pour un montant total de plus de 160.000 euros, adressées à une association dont l’élu était le président.

Durant les auditions, le mis en cause s’était dit « étonné » et avait répété ne pas avoir été informé de la tenue des comptes de campagne. Son avocat avait, lui, dénoncé un « coup politique ». Trois ex-collaborateurs du président de région ont également été condamnés.