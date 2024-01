Le procureur général de Toulouse, Franck Rastoul, a affirmé vendredi avoir demandé un supplément d’information dans le dossier du meurtre de Delphine Jubillar dont est accusé son mari Cédric, confirmant une information du quotidien La Dépêche du Midi.

« Je vous confirme que le parquet général a pris des réquisitions sollicitant un supplément d’information », a déclaré Franck Rastoul à l’AFP. « Les vérifications qui doivent être faites ne peuvent aujourd’hui plus être faites que dans le cadre de ce supplément d’information », a-t-il ajouté.

Une conversation suspecte

Selon nos confrères La Dépêche du Midi, dans une conversation placée sous surveillance, un détenu incarcéré pour tentative de meurtre à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, aurait parlé avec sa mère de l’affaire et évoqué les prénoms de trois personnes, dont au moins deux apparaissent dans le dossier Jubillar.

Les réquisitions du parquet général doivent être examinées le 18 janvier, en même temps que le recours contre l’ordonnance de mise en accusation de Cédric Jubillar déposé par ses avocats, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse.

Deux ans et demi de mise en examen

« Ça fait deux ans et demi, depuis qu’il a été mis en examen, qu’on ne cesse de dire que ce dossier n’est pas suffisamment étoffé, que tout n’a pas été vérifié pour obtenir la manifestation de la vérité », a ajouté Me Alary, qui conseille Cédric Jubillar avec Mes Emmanuelle Franck et Alexandre Martin.

Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, le peintre plaquiste, aujourd’hui âgé de 36 ans et incarcéré depuis juin 2021, nie toute responsabilité.