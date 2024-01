Treize hommes âgés de 25 à 70 ans comparaissent, ce jeudi, devant le tribunal de Valenciennes pour avoir eu des relations sexuelles, tarifées ou non, avec une adolescente de 14 ans, a indiqué le parquet. Présentés en comparution immédiate, les mis en cause ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête pour « recours à la prostitution d’un mineur par une personne mise en relation avec la victime via un réseau de communications électroniques » et « sollicitation de l’image pornographique d’un mineur » ouverte par la brigade de recherches de la gendarmerie de Valenciennes.

L’ado se prostituait via le site « coco »

La jeune fille « se livrait à la prostitution via le site internet ''coco'' », a précisé la procureure de Valenciennes, Christelle Dumont, dans un communiqué.

Âgés de 25 à 70 ans, et de « profils variés (employés, ouvrier, militaire, boulanger, intérimaire, apprenti…) », les 13 hommes ont été interpellés par des gendarmes de Valenciennes, Avesnes-sur-Helpe, Douai, Cambrai, Arras et Beauvais. Les prévenus encourent une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.