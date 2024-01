L’enquête se poursuit après le meurtre d’un adolescent de 15 ans à Toulouse. Trois personnes, dont deux âgées de moins de 18 ans, ont été mises en examen et placées en détention provisoire mercredi soir, a indiqué le procureur.

L’information judiciaire a été ouverte sous les qualifications de meurtre, tentative d’extorsion commise avec une arme, participation à une association de malfaiteurs et modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit.

Une affaire sur fond de prostitution de mineurs

L’incident s’est déroulé samedi 6 janvier dans un appartement, où une adolescente de 16 ans se serait prostituée sous la supervision de la victime. L’auteur présumé du coup de feu fatal, âgé également de 16 ans, se serait présenté sur place pour dérober l’argent obtenu via la prostitution de la jeune fille, en se présentant comme un potentiel client avant de sortir une arme de poing. La victime se serait alors interposée et aurait été atteinte d’un tir à la tête.

Plusieurs proches de l’adolescent, présents dans l’appartement de l’étage au-dessus, où une autre mineure se prostituait également, auraient porté secours à la victime après avoir été alertés par le coup de feu. Ils auraient transporté la victime « agonisante » vers un autre lieu dans le nord de Toulouse, où elle a été prise en charge par les pompiers avant de succomber à ses blessures le lendemain.

Trois personnes toujours en garde à vue

Samedi, deux autres individus, l’un mineur et l’autre à peine majeur, auraient été « mandatés pour récupérer les effets personnels » de la mineure prostituée « et nettoyer les lieux » du drame. Tous deux interpellés par des policiers appelés sur place par des voisins qui avaient découvert des traces de sang dans la rue et entendu une détonation, ils ont également été mis en examen et placés en détention provisoire.

Sur les neuf personnes initialement placées en garde à vue, six ont finalement été libérées. L’adolescent décédé était connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants et de violence, toujours selon le parquet.