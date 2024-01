Abdelkader Bouguettaia, surnommé « Bibi », est activement recherché. Mis en cause dans plusieurs enquêtes pour importation de stupéfiants, via le port du Havre, ville où il est né, « Bibi » faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol. C’est-à-dire une demande d’arrestation. Pourtant, l’important narcotrafiquant français a été remis en liberté par les Emirats arabes unis, rapporte le journal Le Monde.

Abdelkader Bouguettaia avait été arrêté dans la foulée de la visite sur place du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, fin octobre. Il a notamment été condamné à neuf ans de prison à Lille en mai 2023 pour son rôle dans l’importation d’un container contenant 599 kg de cocaïne, qui avait été intercepté à Anvers (Belgique), selon La Voix du Nord. Absent à son procès, un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre.

Dubaï, le refuge des narcotrafiquants français

Il est aussi soupçonné d’être le « commanditaire » et « l’organisateur » d’une importation de 2,5 tonnes de cocaïne, découvertes par les autorités à Carthagène (Colombie). Abdelkader Bouguettaia est installé à Dubaï depuis 2019, d’où il « gérait les importations de cocaïne ». De nombreuses têtes du trafic de drogue en France sont installées à Dubaï.

Visé par un mandat d’arrêt national depuis le 10 décembre 2021 et un mandat d’arrêt européen depuis le 7 février 2022, le trafiquant court toujours. Une preuve de plus que la collaboration judiciaire est chaotique, pour le moins, entre la France et les Emirats arabes unis.