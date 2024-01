Le berger n’a pas retrouvé son chien, mais son voleur est condamné

Cherche Omora désespérément. Fin novembre dernier, Hayden, un jeune berger itinérant de 29 ans, était de passage à Paris lors d’une correspondance entre deux trains pour retourner en Gironde. Il était accompagné d’Omora, un border collie de 4 ans, son fidèle compagnon et principal outil de travail. En quelques minutes, alors que le jeune homme était parti s’acheter à manger dans une supérette, son chien a été dérobé. Trois mois plus tard, l’animal demeure introuvable, même si le voleur a été retrouvé et condamné.

Mardi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné à quatre mois de prison « sans aménagement de peine » un Roumain, sans domicile et en situation irrégulière, pour avoir volé le chien de Hayden. L’homme a été confondu et identifié par des images de vidéosurveillance sur lesquelles on le voit emmener Omora, selon maître Olivia Symniacos, avocate de la partie civile. Le prévenu n’était pas présent à l’audience, relâché après une garde à vue au cours de laquelle il avait nié les faits, affirmant que le chien n’était à personne. Il n’avait pas non plus fourni d’indication permettant de retrouver l’animal. Outre la peine de prison, le prévenu a été condamné à indemniser Hayden à hauteur de « plus de 3.000 euros », selon l’avocate.

Le coupable « ne paiera jamais un kopeck »

« Cette fois, les magistrats ont pris au sérieux ''le dossier du chien'' », se félicite maître Symniacos, déplorant néanmoins que le coupable « ne paiera jamais un kopeck », et ce, « malgré les liasses de billets qu’il exhibe sur les réseaux sociaux ». Il reste aussi aux forces de l’ordre la tâche de lui mettre la main dessus pour le conduire en prison.

Si la peine est exemplaire dans ce type de dossier, Hayden, lui, n’est pas plus avancé. « Pour ce jeune homme, berger, ce chien n’était pas seulement son ''petit pote'' mais également son équipier, sans lequel il ne peut plus exercer son métier », rappelle maître Symniacos. Pour cela, il ne reste que la mobilisation citoyenne. Une page Instagram « Retrouvons Omora » a été créée pour recueillir toutes les informations qui pourraient permettre de localiser l’animal.