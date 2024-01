Une bonne surprise pour l’avocat, une déception pour son client. En juillet 2020, Éric Dupond-Moretti est nommé garde des Sceaux. Une nouvelle qui contrarie Théodore Luhaka. Jusqu’ici, le jeune homme de 28 ans, qui a été grièvement blessé lors d’un contrôle de police en 2017 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), était défendu par le célèbre pénaliste. Il le voyait comme « un rempart contre l’injustice », confiait-il un jour au Parisien. « Quand tu l’as dans ton camp, tu mets beaucoup de chances de ton côté pour gagner. Si ce n’était pas mon avocat, je serais beaucoup plus inquiet en vue du procès », ajoutait-il. Alors, lorsqu’il a appris que son conseil raccrochait la robe noire, il a été « un peu abattu » et a vécu l’annonce « comme un abandon », indiquait sa sœur, Eléonore, au quotidien.

Il faut dire que l’avocat médiatique n’a pas ménagé ses efforts pour défendre son client, dont la version était contredite par les syndicats de policiers. Éric Dupond-Moretti et son ex-associé, Me Antoine Vey, avaient notamment pris la plume, en mars 2018 dans le JDD, pour répondre à la commissaire divisionnaire Céline Berthon. Alors secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, celle qui vient d’être nommée à la tête de la DGSI avait « exigé », dans une tribune publiée dans Le Figaro, que Théo s’excuse auprès de la police, affirmant que les fonctionnaires impliqués étaient « hors de cause ». « On croit rêver ! » avaient répliqué les défenseurs du jeune homme. « Non, la police n’aura pas d’excuse. Au contraire, ce serait à elle d’en présenter », soulignaient-ils, ajoutant que la Céline Berthon ferait « mieux de se taire ».

« Des violences gravissimes inacceptables »

Sur Canal +, l’avocat précisait que Théo s’était « fait défoncer par la police ». « Il y a a minima des violences gravissimes inacceptables », insistait-il. Son client est devenu, avec le temps, un symbole des violences policières. Forcément, la nomination d’Eric Dupond-Moretti place Vendôme a été fraîchement accueillie par les policiers. Les relations entre le garde des Sceaux et les forces de l’ordre ont longtemps été houleuses. En mai 2021, lors d’un rassemblement devant l’Assemblée nationale, le secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Vanhemelryck, avait lancé à la tribune : « Le problème de la police, c’est la justice. » Ces propos « inadmissibles » et « inacceptables », avait alors rétorqué le ministre.

Depuis, les relations entre les forces de l’ordre et Eric Dupond-Moretti semblent s’être apaisées. Le ministre, qui se vante en privé de ses bonnes relations avec le ministre de l’Intérieur, a même été convié en avril 2023 au congrès d’Alliance. Dans son discours, il avait remercié les policiers « qui, chaque jour, risquent leur vie pour que nous vivions en paix ». « Vous méritez notre respect et notre soutien. » Des mots appréciés par le secrétaire général de l’organisation syndicale. « On n’est pas sur la même longueur d’onde, mais sa venue prouve qu’en échangeant, on peut-être constructifs », expliquait au Monde Fabien Vanhemelryck. Et ce dernier d’ajouter : « Au début, c’était le ministre des prisonniers. Aujourd’hui, il conçoit qu’il y a des soucis et il envoie des instructions pour plus de fermeté. Il y a une progression. »