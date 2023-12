Une femme, dont la plainte pour viol déposée en 2018 à Paris a abouti deux fois à un abandon des poursuites, veut faire reconnaître la responsabilité de l’Etat pour « le préjudice » subi « du fait du traitement judiciaire » de sa procédure, ont annoncé ses avocates.

Mes Milena Dostanic et Elodie Tuaillon-Hibon ont « adressé à Élisabeth Borne et aux autres ministres concernés (Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Catherine Colonna), une demande indemnitaire préalable », ont-elles rapporté mercredi.

Le gouvernement a deux mois pour répondre. Les avocats et leur cliente pourront ensuite engager une procédure devant la justice administrative. Selon les avocates, leur cliente « a été victime d’un viol à son domicile en 2018, immédiatement dénoncé aux autorités compétentes » mais les investigations auraient été bâclées.

« Inexplicablement classée sans suite »

« Malgré des éléments matériels établis et un faisceau d’indices récoltés lors d’une enquête malheureusement essentiellement portée par la victime et ses proches, la plainte de Mme X. a d’abord inexplicablement été classée sans suite, puis elle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, à peine six mois après sa constitution de partie civile », affirment-elles dans un communiqué.

La plaignante n’avait pas fait appel du non-lieu. Selon elles, « les dysfonctionnements dans le traitement de son dossier et le défaut de prise en charge adéquate la concernant sont directement liés à la carence de l’Etat français » qui n’aurait pas appliqué les textes de loi internationaux qu’il a ratifiés en la matière.

« Mme X. espère désormais que l’Etat français fera enfin un geste envers elle, qu’il reconnaîtra sa responsabilité et prendra toutes les mesures appropriées pour cesser ou remédier aux graves dysfonctionnements qui affectent trop souvent les procédures pour viol en France », concluent Mes Dostanic et Tuaillon-Hibon.