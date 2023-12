L’action n’a jamais abouti mais le projet était bien réel. Sept sympathisants d’ultragauche jugés pour associations de malfaiteurs terroriste ont été condamnés à des peines allant de deux ans de prison avec sursis à cinq ans de prison, dont trente mois avec sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Paris.

La peine la plus lourde a été infligée à Florian D., qui avait combattu en 2017 auprès des Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) au Rojava (nord-est de la Syrie) contre le groupe djihadiste Etat islamique. Il pourra toutefois bénéficier d’un aménagement de peine pour la partie de prison ferme qu’il lui reste à effectuer. Cette peine reste inférieure à ce qu’avait requis le Parquet national antiterroriste (Pnat) à son encontre, soit une peine de six ans de prison avec mandat de dépôt.

Inquiétude sur les motivations du jugement

La justice a estimé qu’il voulait fomenter des actions violentes contre des forces de l’ordre, même si aucun projet abouti n’a été déterminé. Un de ses avocats, Me Raphaël Kempf, a déclaré après l’énoncé de la décision constater « avec soulagement qu’il ne retournait pas en prison ». Mais il a estimé que les motivations étaient « extrêmement problématiques », s’inquiétant de l'« extension à la sphère politique et militante de la notion de terrorisme que signe ce jugement ». « Les juges disent clairement que le fait d’exprimer des critiques ou du ressentiment à l’égard de l’institution policière pouvait constituer un acte de terrorisme », a-t-il dit.

Les six autres prévenus ont été condamnés à des peines de deux ans avec sursis simple à quatre ans dont 25 mois de sursis probatoire. Tous ont une interdiction de se contacter ainsi qu’une interdiction de détenir une arme pendant 10 ans. « Le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur » est « caractérisé par la volonté exprimée à plusieurs reprises (…) de porter atteinte à l’intégrité de policiers, de s’emparer d’armes », ou encore d'« organiser une milice armée », a déclaré la présidente au début de la lecture de la décision, avant que celle-ci ne soit interrompue par des manifestations de mécontentement dans la salle. L’audience a été suspendue environ une heure et demie.