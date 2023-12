Le sénateur marseillais Stéphane Ravier (Reconquête !) a été condamné mardi à 10.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Lyon pour injure publique après avoir publié en janvier un message insultant à l’encontre de l’avocat lyonnais David Metaxas.

« C’est le tarif judiciaire pour un sénateur pour avoir injurié un auxiliaire de justice dans l’exercice de ses fonctions. Je suis fier de cette jurisprudence », a réagi l’avocat dans un court message. A l’issue d’un procès qui s’était tenu mi-janvier devant la cour d’assises de Lyon, l’avocat s’était plaint d’avoir été la cible de propos injurieux, notamment de la part de l’élu des Bouches-du-Rhône, qui l’avait qualifié sur X de « raclure ».

Condamné à publier la décision sur ses réseaux

David Metaxas avait dans cette affaire représenté Youcef Tebbal, 24 ans, condamné à douze ans de réclusion criminelle pour avoir renversé en voiture et tué une jeune femme, Axelle Dorier, traînée sur plus de 800 mètres en juillet 2020 à Lyon. Le verdict, suivi de la publication du sénateur, avait généré une vague d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux visant David Metaxas.

Outre une amende de 10.000 euros, le tribunal a aussi prononcé la publication de la décision sur les réseaux sociaux de Stéphane Ravier, sous astreinte de 1.000 euros par jour. Il a aussi accordé 10.000 euros de dommages et intérêts à la partie civile, et 1.000 euros en dédommagement des frais judiciaires.