Il avait selon la présidente du tribunal « une propension à sexualiser les relations de travail », n’hésitant pas à demander à certaines de ses collègues femmes de mimer des masturbations. Un homme de 52 ans, ancien cadre au conseil régional des Pays de la Loire puis à la mairie de Pornichet (Loire-Atlantique), a été reconnu coupable mardi par le tribunal correctionnel de Nantes d’agression sexuelle et harcèlement sexuel, rapporte Ouest-France.

L’affaire avait démarré en 2017 après des plaintes déposées par de jeunes femmes dénonçant les propos et gestes obscènes de leur supérieur hiérarchique. L’une d’entre elles, âgée de 22 ans et stagiaire à l’époque des faits, avait également raconté avoir subi une agression sexuelle. Au total, une vingtaine de femmes avaient été auditionnées durant l’enquête.

Désormais installé dans une autre région et ayant quitté la fonction publique, ce père de famille a été condamné à trois ans de prison dont six mois ferme, une peine qu’il effectuera sous surveillance électronique à domicile. Il a également interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant trois ans et devra indemniser ses victimes.