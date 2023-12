C’était il y a quatre ans et demi. Le soir de la Fête de la musique 2019, Steve Maia Caniço, animateur périscolaire âgé de 24 ans, disparaissait après une opération policière destinée à faire cesser une soirée électro organisée en bord de Loire, sur l’île de Nantes. Son corps avait été retrouvé, dans le fleuve, plus d’un mois plus tard, le 29 juillet. Les autorités ont alors rapidement été pointées du doigt. Deux personnes ont été mises en examen : Johan Mougenot, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique à l'époque, et Grégoire Chassaing, le commissaire divisionnaire qui dirigeait l’intervention de police controversée.

Ce mardi soir, on apprend par l’intermédiaire du procureur de la République de Rennes que les deux magistrats instructeurs ont finalement décidé d’un « non-lieu » concernant Johan Mougenot au motif « qu’aucune faute caractérisée ne pouvait être relevée à son encontre ».

Des « moyens inappropriés au regard de la situation »

En revanche, le commissaire Grégoire Chassaing est, lui, renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il sera jugé pour « homicide involontaire ». Il est reproché aux policiers qu'il commandait une « progression et des interpellations » sur le quai de Loire « alors même que les investigations permettaient de démontrer que d’autres solutions étaient possibles, notamment celle d’un repli ».

De nombreuses grenades lacrymogènes avaient été lancées sur les fêtards présents, certains d’entre eux ayant refusé de couper la musique et répondu par des jets de projectiles. « Ce choix de prendre en compte immédiatement cette situation par des moyens inappropriés au regard de la situation des lieux apparaît constitutif d’une faute caractérisée ayant contribué à la chute en Loire et au décès de Steve Maia Caniço », souligne le procureur de la République.

Dans cette affaire, les autres personnes placées sous le statut de témoin assisté, à l’image de l’ancien préfet de Loire-Atlantique, ont bénéficié d’un non-lieu, apprend-on ce mardi soir.