Il n’y a pas eu de surprise ce mardi à la cour d’assises de Nanterre. Après dix heures de délibération Monique Olivier, l’ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation à trois crimes : les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domèce et de Joanna Parrish, en 1988 et 1990, et l’enlèvement et la séquestration de la petite Estelle Mouzin, en 2003. La cour a assorti sa peine d’une période de sûreté de vingt ans.

Monique Olivier, aujourd’hui âgée de 75 ans, a accueilli ce verdict comme elle a été tout au long de ces trois semaines : impassible. Aucune réaction n’est venue marquer son visage. Avant même l’énoncé de la peine, son avocat, Me Richard Delgenès, a assuré que sa cliente ne ferait pas appel. « Parce qu’elle est coupable, parce que l’enjeu n’est pas la peine » et qu’il est « hors de question d’infliger un second procès aux parties civiles », a-t-il plaidé mardi, rappelant toutefois que sans les aveux de sa cliente, il n’y aurait pas eu de procès car dans ces dossiers, les éléments matériels sont minces.

« Je regrette tout ce que j’ai fait »

Avant que la cour ne se retire pour délibérer et répondre aux vingt questions qui lui étaient posées, Monique Olivier a réitéré ses aveux. « Je confirme ce que j’ai dit et je regrette tout ce que j’ai fait et je demande pardon aux familles des victimes tout en sachant que c’est impardonnable ce que j’ai fait », a-t-elle déclaré, avant de se rasseoir lourdement dans le box. L’accusée a reconnu, dès l’ouverture de son procès, les crimes pour lesquelles elle était jugée. Les trois semaines d’audience n’ont toutefois pas permis de lever les nombreuses zones d’ombre dans ces dossiers. A commencer par l’emplacement des corps de Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin. « Je ne sais plus », « Si je le savais, je vous le dirais, mais vraiment je ne sais pas », « C’est embrouillé », n’a eu de cesse de répéter l’accusée tout au long de ces trois semaines.

Dans leur réquisitoire, les avocats généraux ont cherché à démonter l’image de victime soumise à Michel Fourniret affichée par Monique Olivier tout au long du procès. « Elle a la capacité de fuir, de ne pas être une complice active, de sauver ses victimes et de le dénoncer ; mais elle ne fait pas ces choix », a martelé Stéphanie Pottier, l’une des deux représentantes du ministère public. Et d’insister : « C’est une équipe meurtrière, un couple qui présente une complémentarité criminelle absolue. »

Reste que cette peine ne modifiera pas sa détention. Monique Olivier a déjà été condamnée en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de vingt-huit ans de sûreté, pour complicité de quatre meurtres. Dix ans plus tard, elle a écopé d’une nouvelle peine de vingt ans de prison assortie de dix ans de sûreté pour un cinquième. Elle atteint ainsi le maximum légal de trente ans de sûreté. Elle ne pourra donc pas être libérée avant décembre 2035. Elle aura alors 87 ans.