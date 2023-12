« Vous êtes un beauf. » C’est ainsi qu’un avocat a décrit son client devant le tribunal correctionnel de Brest en novembre. Jugé pour harcèlement sexuel, l’ancien gendarme de la brigade de Plourin-lès-Morlaix (Finistère) était accusé de comportements dégradants à l’encontre d’une ancienne collègue. Il avait également menacé de mort le compagnon de la jeune femme, déclarant : « J’espère que tu la baises bien… Si tu lui fais du mal, je te tue ».

Ce lundi, le tribunal correctionnel l’a condamné à douze mois de prison avec sursis. Une peine assortie d’une obligation de soins et d’une obligation d’indemniser les victimes. Son nom sera également inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

« C’est humiliant, insupportable »

Le prévenu, aujourd’hui chauffeur de poids lourd et âgé de 53 ans, avait été le tuteur de la victime, alors âgée de 19 ans, lors de l’entrée de cette dernière dans la gendarmerie en 2017. Pendant cinq ans, il avait multiplié les outrages et les comportements déviants à l’encontre de la jeune femme, qui avait déclaré avoir hésité à porter plainte. « Tous les jours, on défend des victimes en tant que gendarmes mais, dans l’institution même de la gendarmerie, il y a un gros problème », avait-elle témoigné.

Pour se défendre, l’ancien gendarme avait quant à lui plaidé l’humour « gras » et les « blagues à la Bigard », ce que n’avait pas apprécié le président du tribunal de Brest. « Quand vous dites : tu es juste bonne à écarter les cuisses. Ce n’est pas de l’humour gras, monsieur, c’est humiliant, c’est insupportable », lui avait-il rétorqué.