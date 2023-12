Que retenir des trois semaines du procès de Monique Olivier ?

Il faut bien se l’avouer : il y a relativement peu de suspense concernant le sort de Monique Olivier. Ce mardi, l’ex-femme du tueur en série Michel Fourniret sera, selon toute vraisemblance, condamnée à une peine très lourde, probablement la réclusion criminelle à perpétuité. C’est en tout cas qu’ont requis les avocats généraux, « au vu de la gravité exceptionnelle des faits commis ». Pendant trois semaines, elle a été jugée pour trois crimes : les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domèce, en 1988, de Joanna Parrish, en 1990 et l’enlèvement et la séquestration de la petite Estelle Mouzin, en janvier 2003.

Toujours autant de questions sans réponses

« Je ne sais pas », « je ne sais plus », « si je le savais je vous le dirais, mais vraiment je ne sais pas », « c’est embrouillé »…. Le procès de Monique Olivier s’est achevé comme il s’est ouvert : avec des dizaines de questions sans réponses. L’accusée jure ne pas savoir où sont les corps de Marie-Angèle Domèce et d’Estelle Mouzin. Comment ont-elles été enlevées, que leur est-il précisément arrivé, qu’ont-elles subi ? Et Joanna Parrish : son corps a été retrouvé mais son calvaire est rempli de zones d’ombre.

Maintenant que Michel Fourniret est mort, son ex-femme est la seule à pouvoir révéler leurs plus sombres secrets. Son avocat, Me Richard Delgenès, l’a d’ailleurs fait remarquer, sans ses aveux, il n’y aurait pas eu de procès puisqu’il n’existe que très peu d’éléments matériels. Mais les familles espéraient des réponses. Or, dès que les questions se font précises, la mémoire de Monique Olivier est fuyante. Elle est prolixe lorsqu’il s’agit d’évoquer sa vie avec son premier mari, mais beaucoup moins bavarde lorsqu’elle est interrogée sur Michel Fourniret. Elle s’agace quand dix fois, vingt fois, trente fois, on lui demande où sont les corps des victimes. « A l’âge que j’ai, je vais bientôt crever, ça me servirait à quoi de le cacher ? », lance-t-elle. Elle a certes 75 ans mais les expertises n’ont pas relevé de troubles neurologiques, aucun problème de mémoire n’a été relevé.

Une accusée insondable

Ce qui a été frappant au cours de ces trois semaines, c’est à quel point Monique Olivier est insaisissable. Chaque jour, elle a pris place dans le box à 9h30. Il faut s’imaginer une silhouette voûtée, des cheveux courts gris, le teint cireux. Elle est en jogging, un sweat informe sur le dos. Pendant des heures, elle a écouté les proches des victimes raconter l’indicible. Mais impossible de lire sur son visage le moindre sentiment. A quoi pense-t-elle ? Que se dit-elle ? Monique Olivier le sait bien, elle n’est pas très expressive : « Ce n’est pas parce que je ne pleure pas, que je n’ai pas de sentiment. » « Entendre ces personnes parler, pleurer, ça me fait quelque chose », a-t-elle insisté à plusieurs reprises. Parfois, elle s’est décrite comme « un monstre », « inhumaine ». On retient, malgré tout, ce sentiment d’incompréhension la concernant.

Une fois, seulement, elle est sortie de ces gonds. Mais quelle fois ! Son fils Selim, celui qu’elle a eu avec Michel Fourniret, était entendu. Il a obtenu de le faire en visioconférence, et grimé pour ne pas être reconnu. Son témoignage n’est pas tendre : il l’a décrit comme « manipulatrice » et sans émotion. A la fin, il tente de l’exhorter à parler. Et là, elle s’agace : « Tu vas pas me faire la morale. » Et vacharde, elle ajoute : « Tu ressembles vraiment à ton père déguisé comme cela. »

Un président critiqué

Ce qui restera aussi de ce procès, c’est la tension entre les parties civiles et le président de la cour d’assises, Didier Safar. Sa rigidité agace. Son ton est sec, parfois cassant envers Monique Olivier. Il la mitraille de questions, il lui coupe la parole lorsqu’elle cherche ses mots. Il connaît le dossier sur le bout des doigts, chaque cote, chaque détail mais peine à s’en détacher.

On l’a parfois senti plus affairé à pointer les mensonges de l’accusée pendant l’instruction – et ils furent nombreux – qu’à comprendre son parcours criminel hors-norme. Sa méthode, manifestement, ne convient pas à Monique Olivier, elle se perd dans les dates, dans la chronologie. Elle s’agace et se referme. Mais le président insiste. Au grand dam des parties civiles dont le calvaire semble sans fin.