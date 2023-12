Il avait partagé une vidéo appelant à un « jour noir » pour les juifs. Suspendu par son club, le défenseur algérien de l’OGC Nice Youcef Atal est jugé ce lundi pour provocation à la haine devant le tribunal correctionnel de Nice. Quelques jours après les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre et les premiers bombardements d’Israël sur Gaza, le joueur avait suscité une vive polémique en publiant en story, sur son compte Instagram suivi par 3,2 millions de personnes, une séquence du prédicateur Mahmoud Al Hasanat.

Ce dernier, ému aux larmes, commence par y évoquer le sort des enfants de Gaza. Puis, dans un dernier extrait, il appelle Dieu à envoyer « un jour noir sur les juifs » et à « accompagner la main » des habitants de Gaza s’ils « jettent la pierre », selon le parquet.

Sous contrôle judiciaire

Le joueur de 27 ans, cité vendredi comme témoin lors du procès de son ex-entraîneur Christophe Galtier pour harcèlement et discriminations, principalement contre les joueurs musulmans de l’OGC Nice, sera cette fois sur le banc des prévenus, à partir de 13h30, au tribunal correctionnel de Nice. Côté parties civiles, la Licra (Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme) et l’Observatoire juif de France.

Dans l’attente de ce procès – pour lequel il encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, Atal a été placé sous contrôle judiciaire avec une caution de 80.000 euros et interdiction de quitter le territoire national, sauf pour des motifs liés à son activité de footballeur professionnel.

Plusieurs responsables politiques avaient dénoncé, aussitôt après sa publication, la vidéo, que le joueur avait rapidement supprimée en présentant des excuses. Mais, saisi par le préfet et le maire de Nice, le procureur de la République Damien Martinelli avait ouvert une enquête préliminaire le 16 octobre. Au départ, elle visait aussi le chef d’apologie du terrorisme. Mais, après examen de la vidéo et à l’issue d’une audition du joueur, placé en garde à vue les 23 et 24 novembre, la justice n’a finalement retenu que la provocation à la haine à raison de la religion.

Le club pourrait profiter du mercato pour s’en débarrasser

La direction du club de Nice, « compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité », a suspendu son joueur dès le début de l’affaire et « jusqu’à nouvel ordre ». La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a ensuite formalisé la sanction en infligeant à Youcef Atal sept matchs de suspension, qui s’achèveront après la réception de Lens mercredi lors de la 17e journée de Ligue 1.

Théoriquement, le joueur pourrait donc retrouver le maillot niçois le 6 janvier pour le match de Coupe de France contre Auxerre. Mais le club semble vouloir profiter du mercato d’hiver pour se débarrasser de cette nouvelle épine dans son pied et des clubs turcs seraient intéressés.

Plusieurs des coéquipiers de Youcef Atal en sélection algérienne lui ont apporté leur soutien, rappelant ses excuses et assurant qu’il n’avait pas regardé la vidéo jusqu’à la fin avant de la répercuter.