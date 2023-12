Depuis ce jeudi, Yéro Ba, un homme handicapé de 58 ans, d'origine mauritanienne et sans domicile fixe, est jugé devant la cour criminelle départementale de la Gironde. Il est accusé d'avoir violé sous la menace d'un couteau Océane, 23 ans, le 29 juillet 2021, dans le parking souterrain de la Victoire, à Bordeaux.

L'avocat général a requis ce jeudi après-midi treize ans de reclusion criminelle contre l'accusé, dont le casier comporte 24 mentions (notamment pour violences, outrages et menaces de mort) et une interdiction définitive du territoire français. Il a demandé que la peine soit assorti d'un suivi socio judiciaire et d'une interdiction de détenir une arme pendant quinze ans.

« Je ne l'ai pas touchée, Océane »

« Je ne l'ai pas touché, Océane »expliquant que la jeune femme était consentante pour un rapport sexuel ce soir-là, jusqu'à ce qu'elle découvre sa jambe atrophiée par la poliomyélite qu'il a contractée à l'âge de 5 ans. Il aurait alors accepté son changement d'avis. « Je ne l'ai pas touchée, Océane », a-t-il lâché à la barre jeudi.

La jeune femme a, elle, rapporté une toute autre version. Le quinquagénaire l'a, ce soir de 2021, attirée dans le parking sous le prétexte de traiter des traumatismes passés grâce à ses dons de sorcellerie. Un domaine qu'Océane, ancienne étudiante en anthropologie, considère comme un terrain d'étude. Elle ne se méfiera pas de cet homme en fauteuil roulant, qui lui semblait alors inoffensif.

Après l'avoir piégée entre un mur et une voiture au sous-sol, Yéro Ba lui a cependant imposé un cunnilingus sous la menace d'un couteau et c'est une automobiliste qui mettra fin à la scène. Le verdict est attendu ce vendredi.