Suite et fin dans l’affaire du clip non autorisé de Jul tourné en février dernier à Toul (Meurthe-et-Moselle) ? Le tribunal de Nancy a rendu ce vendredi matin son délibéré concernant les trois pilotes qui avaient participé. Ils étaient poursuivis pour « rodéo urbain » et « mise en danger de la vie d’autrui » après avoir « drifté » au milieu d’une foule compacte.

Les trois prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, de six, quatre et trois mois. Ils ont également vu des suspensions de permis être retenues contre eux, pour une durée de six mois, relate L’Est Républicain. Le trio a été reconnu coupable de « mise en danger de la vie d’autrui » et de « défaut d’assurance », mais pas de « rodéo urbain ».

« On va voir si on fait appel »

Leurs véhicules, qu’ils avaient finalement pu récupérer après une longue confiscation, ne sont pas consignés de nouveau. « On va voir si on fait appel, on va réfléchir avec les clients », a réagi auprès de 20 Minutes l’un des avocats des trois prévenus.

Dans cette affaire, deux autres condamnations avaient déjà été prononcées, l’été dernier. KVRA, le rappeur qui partageait un featuring avec Jul, avait écopé de 140 heures de travail d’intérêt général (TIG) et son ami de 600 euros d’amende. Les deux étaient poursuivis pour avoir organisé l’événement sans demander la moindre autorisation.