Il a laissé la présidence du SCO d’Angers à son fils mais il demeure le propriétaire du club de football, actuellement leader de Ligue 2. Il est également un homme d’affaires réputé et redouté, patron de la société d’agroalimentaire sarthoise Cosnelle qu’il a fondée en 1997. Saïd Chabane, 59 ans, comparaîtra ce lundi devant le tribunal correctionnel d’Angers pour des soupçons d’agressions sexuelles. Six femmes ont été identifiées comme potentielles victimes. Quatre travaillent ou ont travaillé au sein du club Angers SCO. Deux sont des anciennes salariées de Cosnelle.

Les faits se seraient déroulés de 2014 à 2019. Les plaignantes étaient alors âgées de 20 à 25 ans. Elles rapportent des attouchements, à différentes parties du corps, et des tentatives de baiser, alors que Saïd Chabane était leur supérieur hiérarchique. Le dirigeant franco-algérien, qui a interdiction de rentrer en contact avec les plaignantes, nie les faits en bloc. Après enquête, il avait tout de même été mis en examen pour « agressions sexuelles aggravées » en février 2020. Une septième victime potentielle a également été identifiée mais les faits qu’elle dénonce datent d’il y a plus de dix ans et sont désormais prescrits.

Les ennuis judiciaires de Saïd Chabane ne s’arrêtent pas là puisqu’il sera également jugé le 25 mars, par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour « exercice illégal de la profession d’agent sportif » et « blanchiment d’argent en bande organisée » en tant qu’ancien président du SCO.