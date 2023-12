A la cour d’assises de Nanterre,

Il faut s’imaginer une maison miteuse au milieu des Ardennes. Les murs sont jaunis, le sol est si sale qu’on peine à en distinguer la couleur. Du salon à la salle de bain, de la chambre à la cuisine, chaque pièce est jonchée de détritus. Un taudis, en somme. Une maison hantée, plutôt. C’est vraisemblablement là, dans cette petite bâtisse de Ville-sur-Lumes qui appartenait à la défunte sœur de Michel Fourniret, qu’Estelle Mouzin a été séquestrée puis tuée. La fillette de 9 ans, enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes, est la dernière victime connue – la plus jeune aussi – du tueur en série. Mais l’homme est mort en mai 2021, c’est donc seule que Monique Olivier – qui partagea sa vie pendant seize ans – comparaît depuis le 28 novembre devant la cour d’assises de Nanterre pour complicité.

Ce matin-là, lorsque Michel Fourniret quitte le domicile familial de Sart-Custinne, dans le sud de la Belgique, il ne cache pas à Monique Olivier qu’il part « chasser ». Il demande même à sa femme de lui forger un alibi en appelant dans la soirée son fils aîné, Jean-Christophe. « Il avait bien dit, tu laisses sonner, si quelqu’un décroche, tu raccroches », se remémore-t-elle. A 17h47, Michel Fourniret lui envoie un message pour lui indiquer qu’il a trouvé « un beau petit sujet » dont il compte « s’occuper ». En langage Fourniret, cela signifie qu’il est sur le point de commettre un enlèvement. Alors, à 20h08, Monique Olivier décroche le téléphone et passe le coup de fil-alibi. « Je n’avais pas envie de le faire, mais je l’ai fait quand même, précise-t-elle d’une voix monotone. Je ne voulais pas qu’il me cherche des histoires à son retour. »

« J’étais révoltée, je n’ai pas osé lui parler »

Vingt ans après les faits, l’accusée, aujourd’hui âgée de 75 ans, s’embrouille et se perd dans cette macabre chronologie. Elle ne se rappelle plus si Michel Fourniret est rentré le soir de l’enlèvement ou le lendemain. En revanche, elle est certaine qu’Estelle Mouzin n’a jamais mis un pied chez eux, en Belgique. Après son enlèvement, la fillette a vraisemblablement été directement emmenée à Ville-sur-Lumes. C’est en tout cas dans cette bâtisse glaciale que Monique Olivier l’a vue, le lendemain. « Je suis choquée, en colère, de voir une si petite fille », insiste-t-elle. Son mari lui a demandé de venir car lui doit se rendre à son travail – il est surveillant dans la cantine d’une école – ce qui lui permet d’avoir un alibi. Bien sûr, qu’elle savait qu’elle allait garder une jeune fille mais elle jure qu’elle ignorait son âge. « J’étais révoltée, je n’ai même pas osé lui parler tout de suite. »

Le président, Didier Safar, la presse de questions sans lui donner le temps d’y répondre, la coupe dès qu’elle cherche ses mots. Il semble plus affairé à pointer ses mensonges et contradictions au cours de l’instruction qu’à sonder sa mémoire. Le ton est sec, parfois brutal et cassant. « Ce n’est pas acceptable ce que vous dites, Madame », « ce n’est pas satisfaisant », « vous mentez », juge-t-il régulièrement. Monique Olivier, voûtée dans le box, bredouille et tremble. Son avocat, Me Richard Delgenes, tente d’intervenir. D’une voix douce, il l’encourage. « Il faut que vous puissiez raconter aux familles », « n’ayez pas peur d’être choquante ». Ce n’est pas l’usage mais les parties civiles et les avocats généraux approuvent. L’accusé se détend. Le magistrat le laisse faire quelques minutes avant de reprendre sa méthode sans rien modifier. Et qu’importe qu’elle ne convienne visiblement pas à ce procès, pas à cette accusée.

« Il ne m’a pas dit s’il avait obtenu ce qu’il voulait »

A Ville-sur-Lumes, Monique Olivier découvre la fillette assise sur un matelas dans une petite pièce mansardée, à l’étage. Elle n’est pas bâillonnée, jure-t-elle, mais « peu remuante ». Lui a-t-elle donné des médicaments ? Elle jure que non. Et Michel Fourniret ? « Je ne sais pas. » Elle est également formelle sur le fait qu’Estelle Mouzin est habillée. « Il n’a pas dû… Il ne m’a pas dit s’il avait obtenu ce qu’il voulait… » Assis sur le banc, les proches de la fillette restent impassibles. Son père, Eric, prend tout en note.

Elle estime être restée « une heure ou deux », la téléphonie suggère qu’elle aurait, en réalité, passé entre quatre et six heures sur place. Qu’a-t-elle fait ? Elle assure ne pas être restée beaucoup auprès de l’enfant. Elle se souvient tout de même lui avoir apporté un verre d’eau – mais pas de nourriture – et l’avoir accompagnée aux toilettes. « Je lui ai parlé un tout petit peu… Elle a dit qu’elle voulait voir sa maman. Je lui ai dit qu’elle allait bientôt la voir », raconte-t-elle. La salle est saisie d’effroi. « Vous saviez qu’Estelle allait mourir ? », lui demande le président. Silence. Oui. Pour la première fois, elle raconte s’être assise quelques instants à côté d’Estelle Mouzin, avoir vu les larmes rouler sur ses joues. Que lui a-t-elle dit ? Qu’a-t-elle fait ? L’a-t-elle serrée dans ses bras ou prêté sa doudoune ? La maison n’était pas chauffée. Dans la nuit, le thermomètre affichait moins dix dans la région. « Non… C’est pas croyable, c’est inhumain », souffle-t-elle.

« Faut pas croire que j’obéissais de gaîté de cœur… »

En fin de journée, lorsque Michel Fourniret arrive, Monique Olivier repart chez eux, en Belgique. Lui, rentrera tard dans la nuit. « Quand il est venu le soir, il me dit, c’est terminé », rapporte-t-elle. « Comment elle est morte ? », demande le président. « Je n’ai pas posé de questions mais il l’a étranglée… Avec les mains qu’il avait. »

Selon son récit, le couple est revenu chercher le corps le lendemain soir. Un peu plus tôt dans la journée, Michel Fourniret était allé dans un petit bois, non loin de la maison de l’horreur, « pour faire un emplacement ». Monique Olivier raconte avoir vu Michel Fourniret déposer « la petite sur un rideau de douche pour l’envelopper ». Il a chargé le corps dans la voiture puis le couple a conduit jusqu’à ce bois. Elle est restée dans la voiture pendant que Michel Fourniret enterrait la fillette. Où, demandent tour à tour le président et les parties civiles. La question lui a déjà été posée de nombreuses fois depuis le début du procès. « Je ne sais pas, je ne sais plus », répète-t-elle encore et encore.

Si Monique Olivier reconnaît les faits qui lui sont reprochés, elle a toutefois à cœur de ne pas être confondue avec son ex-mari, Michel Fourniret. « J’étais sa complice, je le sais bien mais faut pas croire que j’obéissais de gaîté de cœur, j’étais à ses ordres. » Pourquoi alors n’a-t-elle pas libéré Estelle sachant le terrible destin qui l’attendait ? « Je ne sais pas, c’est ce que j’aurais dû faire », « c’est la question que je me pose aujourd’hui », répond-elle inlassablement. Et pourquoi a-t-elle attendu près de quinze ans pour avouer ? « Est-ce que ce n’est pas le secret à garder parce que c’est la plus petite ? », interroge l’avocat de la famille Mouzin, Me Didier Seban. A l’écran, une photo d’Estelle Mouzin en gros plan est projetée. Son petit minois, ses yeux verts bordés d’or. Monique Olivier, dont le visage est de cire depuis le début du procès, est troublée, visiblement émue. « C’est révoltant… Je ne pleure pas d’accord, mais j’ai des sentiments… Une belle petite fille comme ça… »

Le verdict devrait être rendu mardi prochain.