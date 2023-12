Ni la maman de Lina, adolescente de 15 ans portée disparue dans le Bas-Rhin depuis le 23 septembre dernier, ni son avocat Maître Matthieu Airoldi, ne souhaitent s’étendre sur une plainte déposée à l’encontre d’un youtubeur pour « diffamation ». Une plainte cependant confirmée à 20 Minutes par l’avocat ce jeudi après une révélation de BFM Alsace. Le youtubeur laissait notamment entendre, dans une vidéo publiée sur Internet fin septembre, qu’il existerait une liaison entre la mère de Lina et le petit ami de l’adolescente, Tao.

De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux dès le lendemain de la disparition. Face à celles-ci, la mère de l’adolescente avait appelé, par l’intermédiaire de son avocat Maître Airoldi du barreau de Strasbourg, « à ne pas relayer d’informations non vérifiées, à laisser l’enquête suivre son cours et à ne pas accorder de crédit à des dires émanant d’une autre personne que son avocat ».

De nombreuses rumeurs sur la toile

Pour rappel, Lina, adolescente sans histoire scolarisée en CAP « aide à la personne », a disparu dans le Bas-Rhin le samedi 23 septembre, en fin de matinée. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu’elle avait l’habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg.

Le parquet de Strasbourg où l’affaire est instruite, a ouvert début octobre une information judiciaire « contre X » pour « enlèvement et séquestration non suivi d’une libération volontaire de plus de sept jours ». La procureure de la République, Yolande Renzi, avait alors dit s’attendre à des investigations « de longue haleine », ajoutant qu’aucune piste n’était « écartée ni privilégiée ».