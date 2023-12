C’est une jeune femme brune et svelte de 27 ans, aux larges lunettes, qui s’avance à la barre ce jeudi. Cette éducatrice en école Montessori endosse avec brio son rôle de témoin clé en livrant son récit. Elle est la « sauveuse » d’Océane qui accuse un homme de l’avoir violée, le 29 juillet 2021, dans un parking souterrain de la place de la Victoire, à Bordeaux. L’homme, un quinquagénaire, est jugé jusqu’à ce vendredi devant la cour criminelle de la Gironde.

Ce soir du 29 juillet, la vingtenaire part rejoindre une amie dans le centre-ville de Bordeaux et se gare au parking de la Victoire. Alertée par les grognements répétés de son chien et les supplications d’Océane, elle intervient pour stopper, dans le calme, l’agression sexuelle dont Océane est victime.

« Par pitié, je vous donnerai de l’argent »

Océane raconte avoir été « piégée » par un sans-abri en fauteuil roulant surnommé dans le milieu de la rue « le sorcier-gourou ». La jeune femme âgée aujourd’hui de 23 ans dénonce un cunnilingus non consenti, sous la menace d’un couteau. Océane et son agresseur sont dissimulés entre le mur du parking et une voiture stationnée au niveau -1. Deux places plus loin, la « sauveuse », comme l’a baptisée l’avocate de la partie civile Me Fabienne Gouteyron, sortira de sa voiture une fois garée et passera une première fois non loin d’Océane sans vraiment prêter attention aux grognements de son jeune chien.

Se rendant compte qu’elle doit prendre un ticket de parking, elle repassera et entendra alors plus distinctement des voix, pendant que son chien persiste à grogner. « J’ai entendu la voix d’une jeune femme qui disait "par pitié, je vous donnerai de l’argent ", je suis intervenue parce qu’elle a été très claire, elle a dit qu’elle voulait qu’il arrête », témoigne à la barre la jeune éducatrice.

« Il a essayé de cacher son entrejambe »

La « sauveuse » affirme aussi qu’elle a aussi pris le soin avant de s’interposer d’établir un contact visuel avec Océane et a vu « à son regard que cela n’allait pas ». « J’ai attrapé l’homme par le tee-shirt et je l’ai tiré en arrière, il a essayé de cacher son entrejambe », se souvient-elle. Une fois remonté sur son fauteuil roulant, stationné à proximité, il lui a attrapé les poignets et même touché la poitrine. « J’ai dit que je n’étais pas d’accord et je me suis dégagée, raconte la témoin. Il me faisait peur mais j’ai vu qu’elle avait encore plus peur que moi, je ne voulais pas qu’elle soit toute seule. »

Elle apprendra plus tard que l’agresseur était armé, et avait, selon Océane, dissimulé son couteau sous un bonnet.

« Ce qui fonctionne le mieux, c’est de gérer en étant calme »

Selon la jeune femme de 27 ans, l’homme semblait embarrassé par son arrivée, il lui aurait demandé plusieurs fois de partir, arguant qu’il n’avait pas besoin « d’escorte ». Il jettera avec agressivité vers Océane, déshabillée de force, ses vêtements et son casque de vélo. « Il parlait très fort, c’était intimidant et gênant », se souvient encore la « sauveuse » qui raconte que l’agresseur a menacé sa victime de représailles si elle parlait. La jeune éducatrice restera avec Océane jusqu’à ce qu’elle soit en sécurité. Ensemble, dans un café, elles peuvent souffler un peu.

« J’ai été animatrice auprès d’adolescents avec des troubles psychotiques, qui pouvaient être dangereux pour eux-mêmes ou les autres et, ce qui fonctionne le mieux, c’est de gérer en étant calme et en évitant que la personne se sente menacée », explique la « sauveuse » au président du tribunal qui l’interroge sur sa capacité à garder ses esprits dans une telle situation. « J’ai calqué mon attitude » sur celle d’Océane, ajoute celle dont le comportement a été salué par l’avocat général : « chapeau bas madame, vous êtes intervenue et vous l’avez accompagnée avec humanité. » Le quinquagénaire, lui, nie les faits qui lui sont reprochés.