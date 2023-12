Des voitures de courses qui « driftent » à grande vitesse au milieu d'une foule compacte... Quelques passages du clip non-autorisé de Jul à Toul, filmées en février dernier, circulent encore sur les réseaux sociaux. Le rappeur marseillais y est bien aussi sûr visible, accompagné de son homologue KVRA. C'est ce dernier qui avait alors convié le célèbre artiste dans son quartier de la Croix-de-Metz pour mettre en images leur featuring, « C'est pas la mairie ».

Le résultat n'est jamais officiellement sorti. La raison est simple : aucune autorisation préalable n'avait été demandée auprès de la mairie de Meurthe-et-Moselle. KVRA et un de ses amis ont été condamnés en juillet dernier pour l'organisation de cet événement illégal durant lequel des rues avaient aussi été bloquées. Le rappeur avait écopé de 140 heures de Travail d'intérêt général (TIG) et le second de 600 euros d’amende.

Fin de l'histoire ? Non car il sera encore question de cette affaire ce vendredi matin à Nancy. Le tribunal doit rendre son délibéré pour trois pilotes qui ont slalommé avec leur véhicule ce jour-là parmi les spectateurs. Le 27 octobre, le ministère public avait requis trois mois de prison avec sursis, la confiscation des véhicules et la suspension des permis de conduire.

« Ils sont allés à Toul en totale confiance »

« Avec mes confrères, nous avions plaidé la relaxe », indique à 20 Minutes maître Gautier Abram, qui représente l'un des trois prévenus. L'avocat insiste sur la « non-intentionnalité » de son client et des autres mis en cause. « On avait montré les conversations pendant l'audience : ils avaient été contactés par quelqu'un qui se présentait comme un manager et sont allés à Toul en totale confiance. Ils n'y vont certainement pas pour faire un rodéo mais un tournage ! La preuve, il y a leurs noms sur leurs voitures de course et ils ont mangé tranquillement au Quick voisin juste après ! Ce n'est vraiment pas un dossier de rodéo urbain. »

Le conseil craint qu'un « exemple » soit fait auprès des prévenus, selon lui « pas les bons coupables ». Devant la tribunal, le procureur avait parlé d'un « scandale » d'après L'Est Républicain. « Ça donne envie aux jeunes de faire la même chose [...] Vous ne mesurez pas la chance qu’il n’y ait pas eu d’accidents sinon vous l’auriez eu dans le baba », avait-il ajouté. Aux lendemains des faits, le maire de la ville Alde Harmand avait aussi dénoncé une « mise en danger des spectateurs ».

« Leurs véhicules ont déjà été confisqués pendant plus de six mois, ça suffit. Je le répète : mon client et les autres pilotes pensaient que tout était en règle. S'ils sont condamnés, on ira en appel », conclut maître Gautier Abram. Réponse ce vendredi matin.