A la cour d’assises de Nanterre,

Tout à coup, la cour d’assises de Nanterre se fige. « Dehors, y a personne qui t’attends, t’as quoi à cacher ? N’essaye pas de protéger tes enfants, nous sommes grands. » Pour la première fois depuis l’ouverture de son procès, le 28 novembre, Monique Olivier paraît déstabilisée. L’homme qui l’interpelle si vivement n’est autre que Selim, le fils qu’elle a eu avec Michel Fourniret. « Je ne suis pas ton fils, tu n’es pas ma mère », s’emporte-t-il en entendant sa mère répéter, encore et encore, qu’elle ne se sait pas où sont cachés les corps des victimes.

Jusqu’alors tous les témoignages, qu’ils soient touchant ou accusateur, avaient semblé glisser sur l’accusée. Pas cette fois. Monique Olivier hausse le ton. « Tu vas pas me faire la morale ! J’ai dit tout ce qu’y a à dire ! », lui répond-elle sèchement. Avant d’ajouter, d’un ton provocateur : « Tu ressembles vraiment à ton père déguisé comme ça ». Il faut bien avouer qu’elle n’a pas tort. Selim Olivier a obtenu de la cour le droit de témoigner par visioconférence. Pour ne pas être reconnu, il apparaît emmitouflé dans une épaisse doudoune bleue, coiffé d’une perruque grise grotesque, de grosses lunettes sur le nez et une fausse moustache qui semble tout droit sortie d’un magasin de farces et attrapes.

Malgré ces artifices, la ressemblance est frappante. Il a le même nez long et fin, le même front haut, les mêmes yeux, surtout. Quelques secondes après avoir haussé le ton, Monique Olivier se reprend. « Apprendre qui sont ses parents… J’aurais eu la même réaction », précise-t-elle, assurant l’aimer. « Même si lui ne m’aime plus. »

« Nous étions proches… Enfin, je le pensais »

Voilà déjà plus de deux heures que Selim Olivier raconte cette vie maudite de fils d’un couple diabolique. Son enfance, pourtant, il la décrit comme banale. Bien loin en tout cas de celle qu’on peut imaginer lorsqu’on sait qu’avant même sa naissance, il a été utilisé par le couple pour mettre en confiance leurs victimes, les pousser à baisser leur garde et grimper dans la camionnette. De son père, Michel Fourniret, il garde le souvenir d’un homme « autoritaire » et « pas aimant ». S’il n’a jamais levé la main sur lui, il le dépeint comme « agressif ». « On arrêtait de rigoler parce que Michel arrivait », résume-t-il. Avec sa mère – qu’il appelle Monique depuis qu’il a « appris la vérité » – la relation est tout autre. Elle, c’est sa « maman », « la femme qui s’occupait de moi, qui m’aidait ». Et d’insister : « Nous étions proches… Enfin, je le pensais. »

Lorsque son père est arrêté en Belgique, en juin 2003, après avoir tenté d’enlever une adolescente, il se plaît dans cette vie en tête-à-tête avec sa mère. Ne s’étonne-t-il pas des innombrables auditions auxquelles est convoquée Monique Olivier ? Il y en aura plus de 120 en un an. Soit une tous les trois jours, note le président, Didier Safar. Selim ne se pose pas vraiment la question. Il pense à un braquage car il a aperçu, une fois, des liasses de billets. Jusqu’à ce jour de juin 2004. « Elle est partie en audition et elle n’est pas rentrée. Je suis resté tout seul à la maison pendant deux jours », raconte-t-il. Monique Olivier vient de passer aux aveux, de reconnaître deux meurtres, puis bientôt neuf.

« Je la voyais en tant que maman, pas comme complice de Michel Fourniret », insiste-t-il. Selim, qui a été recueilli par les fils aînés de Monique Olivier - nés d'un premier mariage - a coupé les liens avec elle après deux ans de correspondance et ne l’a revue qu’une seule fois en vingt ans, l’an dernier, pour une confrontation chez la juge d’instruction.

« Ça m’aurait marqué »

Sa présence, ce mercredi, ne vise pas seulement à éclairer la personnalité de l’accusée. Une ancienne codétenue de Monique Olivier a assuré avoir recueilli des confidences de cette dernière sur l’enlèvement d’Estelle Mouzin. Elle lui aurait confié que la fillette avait été séquestrée chez eux, en Belgique, et que Selim, alors âgé de 14 ans, serait tombé nez à nez avec la victime. Monique Olivier a reconnu, lors de l'instruction, avoir participé à la séquestration de l’enfant mais a toujours assuré que celle-ci avait été retenue dans les Ardennes, dans la maison de la sœur défunte de Michel Fourniret. « Ça m’aurait marqué de voir une petite à la maison qui n’avait rien à faire là », assure Selim. Le président insiste. Ne se souvient-il pas d’une fillette qu’on lui aurait présentée comme sa cousine ? S’il reconnaît avoir « effacé » des souvenirs de cette période, il est formel. « Je n’ai pas de connaissance d’une soi-disant cousine qui serait venue un soir. En plus, si jeune, sans ses parents. »

Selim Olivier ne cherche pas à défendre sa mère, à lui trouver une quelconque excuse. A l’entendre ce mercredi, sa colère est à la hauteur de sa déception. « J’ai été horrifié de voir que ce n’était pas une victime. Elle avait conscience de ce qui se passait, elle savait ce qu’il allait faire. » Il dépeint une femme « manipulatrice » et sans émotion. Il bat en brèche l’image de l’épouse soumise, rappelant que lors de l’interpellation, en 2003, de Michel Fourniret, la première chose qu’elle a fait a été de déménager pour se rapprocher de la prison où il était détenu. « J’ai vécu 15 ans avec des acteurs. Papa acteur, maman acteur… Ils me cachaient leur vraie nature, ce qu’ils faisaient vraiment. Je n’ai pas soupçonné les personnes qu’ils étaient vraiment », insiste-t-il.

Monique Olivier doit être entendue sur le fond du dossier Mouzin jeudi.