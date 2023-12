Les faits restent encore imprécis, même dans l’esprit de l’auteur de l’attaque au couteau d’Annecy survenue en juin dernier. Abdalmasih H. était resté mutique après son arrestation et s’est montré plus disert, mais « son mobile reste flou, y compris pour lui », selon la procureure d’Annecy Line Bonnet-Mathis.

Il reste détenu dans une unité psychiatrique de l’hôpital du Vinatier à Bron, près de Lyon, et « une expertise psychologique est en cours », a-t-elle précisé. Si les experts considèrent qu’il est apte à être jugé, la magistrate envisage d’organiser son procès en 2025.

Retour sur le profil de l’assaillant

Il a été mis en examen pour « tentatives d’assassinat », un chef passible de la réclusion criminelle à perpétuité, et pour « rébellion avec arme » du fait des conditions de son arrestation. Le matin du 8 juin, muni d’un couteau, il s’est attaqué à des enfants sur une aire de jeu dans le centre historique d’Annecy. Il a blessé quatre d’entre eux, âgés de 22 à 36 mois, dont une Britannique et une Néerlandaise, et deux septuagénaires, avant d’être arrêté.

Des témoins ont entendu ce chrétien d’Orient « évoquer sa femme et sa fille et prononcer le nom de Jésus Christ » pendant l’attaque, avait alors relaté la procureure, tout en écartant « une motivation terroriste » à ce stade. Après avoir fui son pays en guerre via la Turquie, Abdalmasih H. avait obtenu fin 2013 le statut de réfugié en Suède mais avait ensuite échoué à obtenir la nationalité suédoise.

Il avait quitté son pays d’accueil en mars 2022 après s’être séparé de son épouse suédoise d’origine syrienne et réfugiée, lui laissant la garde de leur fille de trois ans. Il était passé par l’Italie et la Suisse avant d’arriver en octobre 2022 à Annecy, où il a vécu sans domicile fixe jusqu’au drame.