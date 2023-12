« Totalement incontestable ». Ce sont les mots utilisés par l’avocat de Richard Berry pour caractériser l’innocence de l’acteur, en réaction à la décision de la Cour de cassation annulant la condamnation pour diffamation de sa fille envers son ex-belle-mère Jeane Manson. « L’innocence de Richard Berry, que celui-ci a toujours clamée avec la plus grande vigueur, est totalement incontestable et ne saurait être remise en question, de quelque manière que ce soit », a souligné dans un communiqué Me Dylan Slama.

« Richard Berry n’est ni mis en cause ni plaignant dans quelque affaire que ce soit. C’est pourquoi, malgré les titres de certains médias, il n’existe pas d'"affaire Richard Berry" », a-t-il ajouté.

Une enquête classée sans suite

Dans un article publié par Le Monde en février 2021, Coline Berry-Rojtman avait évoqué des violences sexuelles qu’elle aurait subies mineure en 1984 et 1985 au domicile de son père qui vivait alors avec Jeane Manson, accusée d’avoir participé avec lui à ces agressions. L’enquête ouverte à Paris visant l’acteur accusé d’inceste par sa fille a été classée sans suite le 31 août 2022 pour cause de prescription.

Jeane Manson, ancienne chanteuse âgée de 73 ans, avait décidé de poursuivre son ex-belle-fille pour diffamation devant le tribunal d’Aurillac, dans le Cantal, où elle vit une partie de l’année.

La condamnation de Coline Berry-Rojtman annulée

En avril 2022, le tribunal avait condamné Coline Berry-Rojtman, 47 ans, à 2.000 euros d’amende pour diffamation. La fille du comédien devait aussi verser 20.000 euros de dommages-intérêts à son ancienne belle-mère, ainsi que 5.000 euros au titre des frais de justice. La cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme) avait confirmé cette condamnation en décembre 2022, ajoutant la même somme au titre des frais de justice, soit un total de 10.000 euros.

Mais le 5 décembre, la Cour de cassation a annulé cet arrêt et renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Lyon. Selon Me Dylan Slama, « la Cour de cassation s’est fondée sur des motifs purement juridiques sans, à aucun moment, remettre en question l’innocence de Richard Berry ». Richard Berry n’a pas porté plainte contre sa fille.