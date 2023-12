L’eau a coulé sous les ponts de la Garonne depuis cette affaire abracadabrantesque mais la justice a suivi son cours. Laurence Arribagé, deuxième adjointe au maire de Toulouse et ex-présidente de la fédération LR de la Haute-Garonne, désormais chez Horizons, sera jugée ce mercredi à Paris devant le tribunal correctionnel. A ses côtés sur le banc des prévenus Marc Menvielle, l’ex-n°2 du Fisc en Occitanie, et Frédéric Sartorelli, un chef d’entreprise de la Ville rose. Ils sont poursuivis pour « recel de dénonciation calomnieuse et recel de prise illégale d’intérêt ». Le trio est soupçonné d’avoir tenté de déstabiliser Corinne Vignon, alors candidate macroniste aux législatives de juin 2017. Une élection que l’intéressée a finalement remportée, elle est d’ailleurs toujours députée.

L’affaire éclate dans l'entre-deux-tours du scrutin. Corinne Vignon, maire méconnue de la petite commune de Flourens, un peu moquée pour sa passion de l’astrologie et de la numérologie, se retrouve – comme beaucoup de candidats En Marche – en ballottage favorable pour chiper le siège de députée de la troisième circonscription de Haute-Garonne à la sortante LR Laurence Arribagé. Un coup de tonnerre retentit alors dans le ciel de la campagne sous la forme d’un communiqué du parquet de Toulouse. Il annonce qu’il ouvre une enquête préliminaire pour « travail dissimulé » à l’encontre de la candidate En Marche. Les investigations portent sur la réalisation de thèmes astraux, dont les bénéfices n’auraient pas été déclarés.

Ce volet a fait pschit dès septembre 2017, l’enquête de la brigade financière étant classée sans suite après n’avoir relevé que des « sommes dérisoires » pour trois thèmes astraux en tout et pour tout.

L’affaire dans l’affaire

Mais une autre enquête parallèle s’est intéressée au « circuit » de la fameuse révélation. Elle a établi que Frédéric Sartorelli, ancien employeur de Corinne Vignon avec qui il était fâché, pouvait être à l’origine de la rumeur sur les thèmes astraux payés « au black ». Elle a montré aussi que Patrick Menvielle, en sa qualité de responsable du fisc s’était montré fort diligent pour signaler les faits à la justice, sans en référer toutefois à sa hiérarchie. Enfin, les deux hommes auraient échangé au moment des faits des SMS sibyllins, dévoilés par Mediapart, avec Laurence Arribagé, la principale rivale politique de Corinne Vignon. D’où le soupçon d’un complot politique ourdi par les trois protagonistes, liés par des liens d’amitié en cascade, pour barrer la route du Palais Bourbon à la « marcheuse ».

Eric Mouton, l’avocat de Laurence Arribagé s’est exprimé une seule fois en six ans sur les divers rebondissements. « Il n’y a jamais eu de pacte avec quiconque, ni aucune corruption d’aucune sorte », a-t-il indiqué. Le tribunal devra en juger dans ce procès très toulouso-toulousain mais sensible et donc « dépaysé » à Paris.