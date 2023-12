Vilebrequin n’est plus. Vive Vilebrequin. Six ans après avoir lancé leur chaîne Youtube consacrée à l’automobile, Sylvain Levy et Pierre Chabrier ont annoncé récemment leur séparation. Une surprise et un choc pour leurs 2,5 millions d’abonnés qui attendaient, tous les jeudis soir, de découvrir quelles frasques leur avait réservées le duo. Depuis 2017, les deux trentenaires ont présenté et testé les bagnoles les plus folles, raconté l’histoire des grandes marques et des courses de façon décalée… et surtout malmené des centaines de voitures. Et pour ça, ils ne manquaient pas d’imagination : prendre un dos-d’âne à 170 km/h, fracasser un mur à 150 km/h, rouler sans huile ou à 130 km/avec des chaînes à neige. Tout ça, ils l’ont fait.

Tirer dans le réservoir d’une voiture pour voir si elle peut exploser (comme dans les films) aussi. Mais la vidéo, vue 3 millions de fois, n’a pas fait rire le préfet des Ardennes qui, après avoir détecté plusieurs infractions, l’a signalée à la justice. Un an après sa diffusion, Pierre, 29 ans, et Sylvain, 30 ans, seront jugés lundi prochain, le 18 décembre, au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, pour « port prohibé d’armes et de leurs munitions » de catégorie B et C. Une infraction passible de sept ans de prison et 100.000 euros d’amende. Un troisième homme, âgé de 25 ans, est poursuivi pour les mêmes motifs, et pour « organisation d’une séance de tir d’initiation par une personne non autorisée ». Il encourt pour cela une contravention de 750 euros.

Des armes « de plus en plus puissantes »

Retour en octobre 2022. Le binôme se met en tête de vérifier un mythe cinématographique. « Est-ce que tirer avec une arme dans le réservoir fait exploser une voiture ? » se demande Sylvain au début de vidéo. Lors de ce « test scientifique », les youtubeurs sont « encadrés » par Maxime, un « professionnel » avec lequel ils avaient déjà collaboré dans le passé, insiste le trentenaire. Pour l’occasion, une Renault Clio verte et une Citroën Xantia bleue foncée, toutes deux en fin de vie, ont été transportées dans un champ à Belleville-et-Châtillon-sur-Bar.

Pistolet, fusil d’assaut, fusil à pompe… Durant une vingtaine de minutes, le duo les mitraille avec des armes « de plus en plus puissantes ». Rien n’y fait. « On est tous hyperdéçus parce qu’on s’attendait à des explosions et il n’y en a pas eu », ironise Pierre, tandis que, derrière lui, les deux véhicules prennent (enfin) feu.

Pas d’autorisation

Averti, le préfet des Ardennes signale la vidéo au procureur de la République, qui ouvre une enquête préliminaire. Les deux vidéastes, semble-t-il, l’ignoraient. Mais Maxime, « qui détenait légalement les armes », n’était pas autorisé à les transporter en dehors du stand de tir, et à organiser cette séance dans un champ, indique à 20 Minutes la procureur de la République des Ardennes, Magali Josse. Dans cette vidéo, le parquet a recensé trois armes de catégorie C et sept armes de catégorie B, dont un fusil calibre 5,55 et un autre calibre 12. Il a demandé le renvoi des trois hommes devant le tribunal correctionnel.

L’audience devait avoir lieu le 11 septembre dernier. Mais l’un des avocats des prévenus a demandé et obtenu un renvoi. Cette aventure judiciaire sera donc l’une des dernières en commun pour Sylvain et Pierre, qui ont décidé de se séparer. On les retrouvera ensemble, début 2024, à la télévision. Le duo, qui s’est rencontré en 2016 dans un Blablacar, présentera l’émission Top Gear France, diffusée sur RMC Découverte. Une dernière pour la route.