La sanction est tombée. L’ex-entraîneur d’une équipe de jeunes footballeurs de Meurthe-et-Moselle a été condamné lundi à trois ans de prison dont deux avec sursis pour des propositions sexuelles à ses joueurs via les réseaux sociaux. L’ancien entraîneur du club de Saint-Nicolas-de-Port, âgé de 21 ans, a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Nancy de sollicitation d’un mineur pour la diffusion de son image à caractère pornographique, agression sexuelle et corruption de mineurs.

Entre 2021 et 2023, via Snapchat et Instagram, il contactait certains de ses très jeunes joueurs, âgés d’une dizaine d’années, sous une fausse identité féminine. Il leur demandait de s’exhiber en envoyant des photos de leur sexe, avant de pousser au moins quatre d’entre eux à se filmer en train de se masturber ou d’avoir des rapports sexuels. Le parquet avait requis une peine d’un an avec sursis.

« En prononçant une peine d’emprisonnement ferme, qui n’était pas demandée par le parquet, le tribunal a entendu les victimes et leur souffrance extrême », a déclaré Frédéric Berna, avocat d’une des parties civiles. « Ce dossier rappelle à quel point les prédateurs sexuels sont actifs sur les réseaux sociaux et à quel point il est difficile de protéger nos enfants, mais il démontre aussi que nul n’est à l’abri derrière son écran », s’est-il félicité.

Le tribunal correctionnel de Nancy a également condamné l’ex-entraîneur à des obligations de travail et de soins et à indemniser les parties civiles. Il s’est vu interdire d’entrer en contact avec ces dernières tout comme d’exercer une activité avec des mineurs pendant dix ans.