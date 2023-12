C’est un procès d’ampleur qui s’ouvre ce lundi, pour une dizaine de jours. A Vannes, 18 prévenus dont le principal, surnommé localement « le baron de la drogue », vont comparaître pour un important trafic de stupéfiants (cocaïne et résine de cannabis), entre 2015 et 2017, dans le quartier de Kercado.

Certains de ces trafiquants seront aussi jugés pour blanchiment, détention d’arme, ou participation à une association de malfaiteurs et d’évasion avec violence, rapporte Le Télégramme. Cinq jeunes doivent également comparaître devant le tribunal pour enfants.

Une affaire en quatre volets

Ce procès, appelé Kercado 2, est d’autant plus particulier qu’il s’agit du deuxième volet d’une vaste affaire, et qui en compte quatre. Jugé avec son frère, l’homme soupçonné d’avoir été à la tête de cet important réseau a été condamné à deux reprises à des peines de sept et dix ans de prison, réduites en appel, rappelle Le Télégramme.

Lors du quatrième round, l’an dernier, neuf hommes et femmes avaient été condamnés. Le journal Ouest-France écrivait qu’entre 2019 et 2020, le trafic (qui portait sur de la cocaïne, de l’héroïne et de la résine de cannabis) aurait « généré un chiffre d’affaires de 300.000 euros par mois ».