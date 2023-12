Lundi soir, Kendy, 15 ans, est mort poignardé lors d’une rixe entre bandes rivales des communes de Domont et d’Ezanville, dans le Val-d’Oise. Un adolescent de 17 ans a été incarcéré pour l’assassinat de Kendy, a indiqué ce samedi le procureur de Pontoise.

« L’auteur présumé du coup de couteau mortel a été mis en examen du chef d’assassinat et écroué », a déclaré Pierre Sennès. Kendy, habitant d'Ezanville, rentrait chez lui du lycée lorsqu’il a été pris à partie par des jeunes de Domont. Ces derniers étaient venus se venger après une bagarre la semaine dernière, d’après le récit fait à la presse par le maire d’Ezanville, Eric Battaglia (DVD).

Une rivalité sanglante depuis une vingtaine d’années

Lundi vers 18 heures, « une rixe impliquant environ une vingtaine de personnes survenait sur la commune de Domont », a relaté mardi le procureur de la République de Pontoise dans un communiqué. « A l’arrivée des gendarmes sur place, quelques minutes après le déclenchement de la bagarre, le groupe d’individus prenait la fuite ».

Les rivalités entre le quartier du Rû-de-Vaux (Ezanville), d’où est originaire Kendy, et celui de la cité de la gare à Domont durent depuis une vingtaine d’années, d’après la municipalité. Après les faits, un important dispositif de forces de l’ordre (gendarmes et policiers) a été déployé dans le secteur et dans les quartiers concernés. Différentes cellules d’écoute à destination des adultes et des élèves – l’établissement en compte 1.400 – ont été mises en place au lycée fréquenté par la victime, selon le rectorat de Versailles.