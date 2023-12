Ils étaient venus voler des cochons dans une ferme de Chantonnay (Vendée). Mais l’expédition menée en pleine nuit par un père et son fils, il y a trois semaines, s’est transformée en massacre.

Mercredi, ces deux hommes âgés de 23 et 48 ans ont été condamnés à La Roche-sur-Yon à huit mois de prison ferme pour vol en effraction et pour actes de cruauté, rapporte le journal Ouest-France. Equipés d’une hache et d’une masse, ils avaient dérobé, tué et blessé plusieurs porcs ce soir-là, provoquant au final la mort de 17 bêtes de l’exploitation.

Grâce à la caméra de vidéosurveillance de l’agriculteur, les enquêteurs avaient réussi à remonter jusqu’aux deux hommes, qui ont nié les faits malgré de la viande retrouvée dans leur congélateur et une voiture avec une banquette arrière maculée de sang. Pour ce « carnage commis par des gens cruels », selon les termes du parquet, les prévenus ont également écopé d’une interdiction de détenir un animal pendant cinq ans, précise le quotidien.