C’est une fête qui a viré drame. En août dernier, dans les Hautes-Pyrénées, une jeune femme de 26 ans était tombée en pleine nuit avec sa fille de deux ans en poussette dans le Bouès, une rivière qui traverse Villembits où avait lieu une fête de village. Avant l’accident, survenu en pleine nuit, la mère était sous influence de cannabis et d’alcool.

Malgré l’intervention de plusieurs personnes, l’enfant n’a pas pu être secourue à temps, et est morte noyée, en raison du courant et de la profondeur de la rivière. Pompiers et gendarmes, dépêchés sur place, n’ont pas pu la ranimer.

Trois individus mis en cause

La mère était convoquée mardi au tribunal de Tarbes pour homicide involontaire, tout comme le maire et le président du comité des fêtes du village. La raison : de l’alcool fort avait été servi lors de la fête, ce qui était interdit ; et la célébration s’était tenue à l’extérieur, près de la rivière, contrairement à ce qui était prévu.

Le président du comité des fêtes a assuré mardi ne pas avoir été mis au courant de la vente d’alcool fort. Quant au maire, il a dit avoir exprimé son désaccord lorsqu’il a appris que la fête aurait lieu dehors, sans oser l’annuler.

Le substitut du procureur a requis douze mois de prison avec sursis contre la mère et dix mois avec sursis pour chacun des deux autres prévenus. Le tribunal fera connaître sa décision le 23 janvier.