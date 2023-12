La loi interdit de se faire justice soi-même. Le président d’un club de motards comparaissait, lundi, devant le tribunal de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Il est soupçonné d’avoir menacé la direction d’un établissement scolaire du Pas-de-Calais, dans le cadre d’une action anti-harcèlement scolaire. L’audience a finalement été renvoyée au 8 janvier.

Le prévenu, cheveux longs châtains noués, bouc, vêtu de noir, a été placé sous contrôle judiciaire strict dans l’attente de son procès. Agent de maîtrise et père de sept enfants, il possède six mentions à son casier judiciaire, dont trois pour violences.

Soutien à « une jeune fille qui se dit harcelée »

Il a l’interdiction de paraître au collège d’Auchel, où il est suspecté d’avoir menacé le proviseur et son adjoint, le 9 novembre. Il n’a pas le droit, non plus, de participer à toute manifestation publique et dans le cadre de son club, le Black Shadow North WC.

Son avocate, Me Françoise Bertrand, a souligné à l’audience que son client était intervenu dans l’établissement avec trois autres membres du club en soutien à « une jeune fille qui se dit harcelée ». C’est aux abords du collège qu’ils sont soupçonnés d’avoir menacé le proviseur et son adjoint, selon le parquet, affirmant qu’ils allaient revenir « avec des dizaines de motards […] en raison de leur inaction ».

Pour dénoncer ces menaces, le personnel du collège d’Auchel a appelé à une grève, ce mardi. Les agents et professeurs s’insurgent aussi contre un courrier signé du chef de cabinet de Gabriel Attal – dont l’AFP a eu copie – remerciant « l’ensemble des membres » du club pour leur « action » et leur « engagement ».