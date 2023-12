Le procès de Thierry C. s’est ouvert ce lundi devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales. Cet homme de 53 ans est accusé d’un quadruple homicide les 22 et 23 août 2020. Il aurait assassiné parents et ex-beaux-parents. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité si sa responsabilité pénale est pleinement reconnue par le jury populaire.

Cet homme, dont le caractère paranoïaque a été relevé par les experts au cours de l’instruction, a revendiqué depuis le début ce quadruple meurtre. Il aurait assassiné à l’arme blanche ses parents, à Perpignan, parce qu’il considérait qu’ils lui avaient gâché la vie, a-t-il expliqué au juge.

« On n’a pas entendu nos SOS »

Quant à ses anciens beaux-parents, il leur reprochait leur attitude lors de son divorce. Il se serait rendu à leur domicile du Boulou, leur aurait tiré dessus, avant de les achever à l’arme blanche. Vingt-six coups de couteau ont été recensés sur le corps de son ex-belle-mère. Il s’était ensuite présenté de lui-même à la gendarmerie pour se dénoncer.

« Pendant de longues années, j’ai eu l’impression qu’on n’a pas entendu nos SOS, nos cris d’alerte », relate, à France 3, Laura Cahuzac, la fille de l’accusé. Il avait purgé en 2014 trois mois de prison pour les menaces envers sa compagne lors de son divorce. « On est souffrance depuis 2011, le jour où il a essayé de me tuer », évoque Dominique Bertran. Les experts appelés à la barre devront se prononcer sur son irresponsabilité pénale. Le verdict doit être rendu vendredi.